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Uefa Avrupa Ligi: Vitoria Guimaraes 0 - Atiker Konyaspor: 1 (İlk Yarı)

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Uefa Avrupa Ligi: Vitoria Guimaraes 0 - Atiker Konyaspor: 1 (İlk Yarı)
UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Atiker Konysapor deplasmanda Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes ile karşılaştı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Atiker Konysapor deplasmanda Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı yeşil-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada sağ kanattan Vedat'ın kullandığı serbest vuruşta penaltı noktasının hemen önünde Moke'nin kafasından seken topa Ferhat'ın sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

15. dakikada ceza sahası dışından Mehdi Bourabia'nın sert şutunda top sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 0-1

38. dakikada sağ kanattan Raphinha'nın ortasında altıpas içinde içinde Paolo Hurtado'nun kafa vuruşundameşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.

41. dakikada Mehdi Bourabia'nın pasıyla topla buluşan Evouna'nın ceza sahasına girip kaleciyi geçer geçmez şutunda top yandan auta gitti.

42. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Victor Garcia'nın ceza sahası içine gönderdiği topu Serkan çift yumrukla uzaklaştırmaya çalıştı. Dönen topla ceza sahası sol çaprazında buluşan Joao Vigario'nun şutu farklı şekilde dışarı çıktı.

Stat: Estadio D. Afonso Henriques

Hakemler: Daniel Siebert xx, Holger Henschel xx, Rafael Foltyn xx

Vitoria Guimaraes: Douglas xx, Pedrao xx, Francisco Ramos xx, Heldon xx, Raphinha xx, Victor Garcia xx, Paolo Hurtado xx, Joao Vigario xx, Jubal xx, Guillermo Celis xx, Rafael Martins xx

Yedekler: Silva, Miranda, Moreno, Aurelio, Ferreira, Estupinan, Sturgeon

Teknik Direktör: Pedro Martins

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Ali Turan, xx Selim xx, Ömer Ali xx, Ali Çamdalı xx, Evouna xx, Moke xx, Vedat xx, Musa xx, Mehdi Bourabia xx, Ferhat xx

Yedekler: Carlgren, Milosevic, Fofana, İsmail, Filipovic, Patrick Friday, Skubic

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Gol: Mehdi Bourabia (dk. 15) (Atiker Konyaspor)

Sarı Kartlar: Guillermo Celis (Vitoria Guimaraes), Ali Turan (Atiker Konyaspor)

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