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Uefa Avrupa Ligi: Vitoria Guimaraes: 1 - Atiker Konyaspor: 1 (Maç Sonucu)

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Uefa Avrupa Ligi: Vitoria Guimaraes: 1 - Atiker Konyaspor: 1 (Maç Sonucu)
UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Atiker Konysapor deplasmanda Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes ile 1-1 berabere kalarak Avrupa'ya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Atiker Konysapor deplasmanda Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes ile 1-1 berabere kalarak Avrupa'ya veda etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

70. dakikada Vitoria Guimaraes'in takımının kullanılan serbest vuruş sonrasında ceza sahası içinde topla buluşan Heldon Ramos'un sağ çaprazdan şutunda kaleci Serkan meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

77. dakikada sol kanattan gelişen Guimaraes'in atağında ceza sahası içinde topla buluşan Aurelio'nun ortasında Ali Turan meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 1-1

86. dakikada sol kanattan Mehdi Bourabia'nın köşe atışında ön direkte Moke'nin kafa vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90+4 dakikada Victor Garcia'nın kısa pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Paolo Hurtado'nun şutunda top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Stat: Estadio D. Afonso Henriques

Hakemler: Daniel Siebert xx, Holger Henschel xx, Rafael Foltyn xx

Vitoria Guimaraes: Douglas xx, Pedrao xx, Francisco Ramos xx (Ferreira dk. 76 x), Heldon xx, Raphinha xx, Victor Garcia xx, Paolo Hurtado xx, Joao Vigario xx (Aurelio dk. 46 x), Jubal xx, Guillermo Celis xx, Rafael Martins xx (Estupinan dk. 74 x)

Yedekler: Silva, Miranda, Moreno, Sturgeon

Teknik Direktör: Pedro Martins

Atiker Konyaspor: Serkan xx, Ali Turan, xx Selim xx, Ömer Ali xx, Ali Çamdalı xx (Fofana dk. 63 x), Evouna xx, Moke xx, Vedat xx (Milosevic dk. 81 ?), Musa xx, Mehdi Bourabia xx, Ferhat xx (Skubic dk. 46 x)

Yedekler: Carlgren, İsmail, Filipovic, Patrick Friday

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Mehdi Bourabia (dk. 15), (Atiker Konyaspor), Ali Turan (dk. 77 k.k.) (Vitoria Guimaraes)

Sarı kartlar: Guillermo Celis, Paolo Hurtado, Viktor Garcia (Vitoria Guimaraes), Ali Turan, Vedat, Moke, Skubic (Atiker Konyaspor)

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