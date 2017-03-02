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Uefa Bölgeler Kupası Finalleri Kura Çekimi Yapıldı

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Uefa Bölgeler Kupası Finalleri Kura Çekimi Yapıldı
Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı ve amatör futbolun Avrupa'daki en iyi 8 takımının mücadele edeceği 2016/17 UEFA Bölgeler Kupası (UEFA Regions" Cup)...

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı ve amatör futbolun Avrupa'daki en iyi 8 takımının mücadele edeceği 2016/17 UEFA Bölgeler Kupası (UEFA Regions" Cup) Finalleri'nin kura çekimi İstanbul'da yapıldı.

TFF'nin Beykoz-Riva'daki idari merkezinde yer alan Orhan Saka Salonu'nda gerçekleşen kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Amatör Kurul Başkanı, Türkiye Amatör Spor Konfederasyonları Başkanı ve aynı zamanda da turnuva elçisi olan Ali Düşmez, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Maliki Ejder Batur, UEFA Milli Takımlar Müsabakaları Müdürü Lance Kelly, finallerde mücadele edecek 8 takımın sorumluları, konuklar ile TFF yetkilileri katıldı.

İstanbul Bölge Karması, A Grubu'nda

Tüm konuşmaların ardından, 2016/17 UEFA Bölgeler Kupası Finalleri Kura Çekimi yapıldı. Finallerde mücadele edecek 8 takımın 4'erli olarak 2 gruba ayrıldığı kura çekimi sonunda, ev sahibi Türkiye'yi temsil eden İstanbul Bölge Karması, Ingulec Kirovograd Bölgesi (Ukrayna), Zagreb (Hırvatistan), Lizbon (Portekiz) ile birlikte A Grubu'nda yer aldı. B Grubu'nda ise Castilla y Leon (İspanya), Olomouc Bölgesi (Çek Cumhuriyeti), 2. Bölge (İrlanda Cumhuriyeti), Güney Bölgesi (Rusya) eşleşti.

Turnuva, temmuz ayında düzenlenecek

Turkcell'in sponsor olduğu ve 1-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında düzenlenecek 2016/17 UEFA Bölgeler Kupası Finalleri'ndeki müsabakalar, İstanbul'da yer alan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu ve Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak. Şampiyonada, tek devreli lig usulüne göre oynanacak grup maçları sonunda A ve B Grubu'nu birinci olarak tamamlayacak takımlar, 9 Temmuz'daki finalde mücadele etmeye hak kazanacak.

2 senede bir organize edilen ve bu yıl, 10. kez düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası, UEFA'nın amatör futbol dalındaki tek organizasyonu ve turnuvası olarak dikkat çekiyor. Kendi ülkelerindeki elemelerde birinci olan amatör takımlar, UEFA Bölgeler Kupası elemelerinde ülkelerini temsil etmeye hak kazanıyor. İstanbul Bölge Karması, Türkiye'de yapılan amatör bölge karmaları arasındaki elemelerde birinci olarak, 2016/17 UEFA Bölgeler Eleme Turu'nda Türkiye'yi temsilen mücadele etmeye hak kazanmış, elemelerde de gruptan lider çıkarak finallere yükselmişti.

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