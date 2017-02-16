UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi Real Madrid, İtalyan ekibi Napoli'yi 3-1 mağlup ederek tur için avantaj elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi Real Madrid, İtalyan ekibi Napoli'yi 3-1 mağlup ederek tur için avantaj elde etti.

Santiago Bernabeu'da oynanan mücadeleye Napoli etkili başladı ve 8. dakikada Insigne ile 1-0 öne geçti. Real bu golün şokunu erken atlatıp 18. dakikada Benzama'nın golü ile eşitliği yakaladı. (1-1) İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıda ev sahibi ekip baskısını artırdı ve 49. dakikada Kroos, İspanyol ekibini öne geçiren golü kaydetti. (2-1) 54. dakikada bu kez Casemiro fileleri havalandırarak maçın skorunu tayin etti. (3-1)