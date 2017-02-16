UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman ekibi Bayern Münih, İngiliz temsilcisi Arsenal'i 5-1 mağlup ederek tur kapısını araladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman ekibi Bayern Münih, İngiliz temsilcisi Arsenal'i 5-1 mağlup ederek tur kapısını araladı.

Allianz Arena'daki mücadele hızlı başlayan Bayern Münih, 11. dakikada Robben ile 1-0 öne geçti. 30. dakikada Arsenal penaltı kazandı. Sanchez'in kullandığı penaltı atışı kaleciden dönerken, dönen topu yine aynı oyuncu filelere yolladı ve eşitliği sağladı. (1-1) İlk yarı bu skorla sona ererken, Alman ekibi ikinci yarıda rakibini adeta dağıttı. 53. dakikada Lewandowski, 56 ve 63. dakikalarda Alcantara ve 88. dakikada Müller'in golleriyle Bayern Münih, sahadan 5-1 galip ayrılarak tur için büyük avantaj yakaladı.