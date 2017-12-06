Uefa Şampiyonlar Ligi: Leipzig: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk Yarı)

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alman ekibi Leipzig ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısını siyah-beyazlı ekip 1-0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Lens'i Orban yere düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Negredo topu ağlarla buluşturdu. 0-1
15. dakikada Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında buluşan Demme'nin kafayla doldurduğu topa ceza sahası içinde Orban'ın şutunda top yan direğe çarparak auta gitti.
20. dakikada sol kanattan Oğuzhan'ın ortasında penaltı çizgisi içinde Tosic'in kafa vuruşunda top kalecide kaldı.
26. dakikada Oğuzhan'ın savunmanın arkasına pasında topla buluşan Negredo, sağ kanattan ceza sahasına giren Lens'i gördü. Bu oyuncunun şutunda topu kaleci kontrol etti.
42. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Werner'in yerden sert şutunda kaleci Tolga topu köşeden çıkardı.
Stat: Red Bull Arena
Hakemler: Viktor Kassai xx, György Ring xx, Vencel Toth xx
Leipzig: Gulacsi xx, Klostermann xx, Orban x, Ilsanker x, Halstenberg x, Demme x, Kampl x, Keita xx, Bruma xx, Werner xx, Augustin x
Yedekler: Yvon Mvogo, Bernardo Silva, Ibrahima Konate, Marvin Compper, Dominik Kaiser, Konrad Laimer, Yussuf Poulsen
Teknik Direktör: Ralph Hasenhüttl
Beşiktaş: Tolga xxx, Necip xx, Mitrovic xx, Tosic xx, Caner xx, Oğuzhan xx, Medel xx, Lens xx, Talisca x, Mustafa xx, Negredo xx
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Fabri, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi, Adriano, Orkan Çınar, Cenk Tosun
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Negredo (dk. 10 pen.) (Beşiktaş)
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