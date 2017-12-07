Uefa Şampiyonlar Ligi: Leipzig: 1 - Beşiktaş: 2 (Maç Sonucu)

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alman ekibi Leipzig ile karşılaştı. Mücadele siyah-beyazlı ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Kampl'ın pasında ceza sahası içinde uygun durumda topla buluşan Naby Keita'nın şutunda kaleci Tolga topa iki hamlede sahip oldu.
57. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Kampl'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Tolga gole izin vermedi.
69. dakikada Caner'in kullandığı serbest vuruşta savunmadan topla ceza sahası dışında buluşan Lens'in şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
86. dakikada Oğuzhan'ın ortasında arka direkte Cenk Tosun'un volesinde top üstten auta çıktı.
87. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Keita'nın penaltı noktası üzerinden şutunda top ağlara gitti. 1-1
90. dakikada sol kanattan Orkan'ın ortasında ceza sahası içinde Talisca'nın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2
Stat: Red Bull Arena
Hakemler: Viktor Kassai xx, György Ring xx, Vencel Toth xx
Leipzig: Gulacsi xx, Klostermann xx, Orban x (Compper dk. 71 x), Ilsanker x, Halstenberg x (Bernardo Silva dk. 66 x), Demme x, Kampl x (Kaiser dk. 74 x), Keita xx, Bruma xx, Werner xx, Augustin x
Yedekler: Yvon Mvogo, Ibrahima Konate, Konrad Laimer, Yussuf Poulsen
Teknik Direktör: Ralph Hasenhüttl
Beşiktaş: Tolga xxx, Necip xx (Adriano dk. 51 xx), Mitrovic xx, Tosic xx, Caner xx, Oğuzhan xxx, Medel xx, Lens xx, Talisca xxx, Mustafa xx (Orkan Çınar dk. 69 xxx), Negredo xx (Cenk Tosun dk. 80 xx)
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Fabri, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Gol: Negredo (dk. 10 pen.), Talisca (dk. 90) (Beşiktaş), Keita (dk. 87) (Leipzig)
Kırmızı kart: Ilsanker (dk. 82) (Leipzig)
Sarı kartlar: Lens, Oğuzhan, Talisca (Beşiktaş)
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