  • BIST 105.304
  • Altın 156,675
  • Dolar 3,8553
  • Euro 4,5450
  • Samsun 6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -2 °C
  • İzmir 3 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya -1 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 7 °C

Uefa Şampiyonlar Ligi: Leipzig: 1 - Beşiktaş: 2 (Maç Sonucu)

» »
Uefa Şampiyonlar Ligi: Leipzig: 1 - Beşiktaş: 2 (Maç Sonucu)
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alman ekibi Leipzig ile karşılaştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nun 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alman ekibi Leipzig ile karşılaştı. Mücadele siyah-beyazlı ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Kampl'ın pasında ceza sahası içinde uygun durumda topla buluşan Naby Keita'nın şutunda kaleci Tolga topa iki hamlede sahip oldu.

57. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Kampl'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Tolga gole izin vermedi.

69. dakikada Caner'in kullandığı serbest vuruşta savunmadan topla ceza sahası dışında buluşan Lens'in şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

86. dakikada Oğuzhan'ın ortasında arka direkte Cenk Tosun'un volesinde top üstten auta çıktı.

87. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Keita'nın penaltı noktası üzerinden şutunda top ağlara gitti. 1-1

90. dakikada sol kanattan Orkan'ın ortasında ceza sahası içinde Talisca'nın şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-2

Stat: Red Bull Arena

Hakemler: Viktor Kassai xx, György Ring xx, Vencel Toth xx

Leipzig: Gulacsi xx, Klostermann xx, Orban x (Compper dk. 71 x), Ilsanker x, Halstenberg x (Bernardo Silva dk. 66 x), Demme x, Kampl x (Kaiser dk. 74 x), Keita xx, Bruma xx, Werner xx, Augustin x

Yedekler: Yvon Mvogo, Ibrahima Konate, Konrad Laimer, Yussuf Poulsen

Teknik Direktör: Ralph Hasenhüttl

Beşiktaş: Tolga xxx, Necip xx (Adriano dk. 51 xx), Mitrovic xx, Tosic xx, Caner xx, Oğuzhan xxx, Medel xx, Lens xx, Talisca xxx, Mustafa xx (Orkan Çınar dk. 69 xxx), Negredo xx (Cenk Tosun dk. 80 xx)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Fabri, Fatih Aksoy, Alpay Çelebi

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gol: Negredo (dk. 10 pen.), Talisca (dk. 90) (Beşiktaş), Keita (dk. 87) (Leipzig)

Kırmızı kart: Ilsanker (dk. 82) (Leipzig)

Sarı kartlar: Lens, Oğuzhan, Talisca (Beşiktaş)

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eskişehirspor Yeni Başkanını Buldu06 Aralık 2017 Çarşamba 21:48
  • Eurocup: Galatasaray Odeabank: 82 - Reggio Emilia: 7206 Aralık 2017 Çarşamba 21:43
  • Cev Erkekler Şampiyonlar Ligi: Arkas: 0 - Zaksa Kedzierzyn-kozle: 306 Aralık 2017 Çarşamba 21:18
  • Euroleague Women: Fenerbahçe: 87 - Wisla Canpark: 7806 Aralık 2017 Çarşamba 21:13
  • Ayhan Akman Ameliyat Oldu06 Aralık 2017 Çarşamba 20:53
  • Braga Son Hazırlıklarını Yaptı06 Aralık 2017 Çarşamba 20:43
  • Şanlıurfaspor Başkanı Emin Yetim Gözaltına Alındı06 Aralık 2017 Çarşamba 20:43
  • Bruno Xadas: “Birinci Sıradaki Yerimizi Korumak İstiyoruz”06 Aralık 2017 Çarşamba 20:18
  • Abel Ferreira: “Türkiye Ligi Liderini Yenmek İçin Sahaya Çıkacağız”06 Aralık 2017 Çarşamba 20:18
  • Fıba Europe Cup: Dinamo Tiflis: 70 - İstanbul Bbsk: 9706 Aralık 2017 Çarşamba 20:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti