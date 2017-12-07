Uefa Uluslar Ligi’nde Torbalar Belli Oldu

UEFA'ya üye 55 ülkenin katılacağı UEFA Uluslar Ligi'nde milli takımların kura çekiminde yer alacağı torbalar belli oldu.

UEFA'ya üye 55 ülkenin katılacağı UEFA Uluslar Ligi'nde milli takımların kura çekiminde yer alacağı torbalar belli oldu.

B Ligi'nde mücadele edecek olan Türkiye, 24 Ocak 2018'de İsviçre'nin Lozan kentinde çekilecek kura çekimine Kuzey İrlanda, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti ile birlikte 3. Torba'dan katılacak ve bu ülkelerle eşleşmeyecek. Türkiye'nin mücadele edeceği B Ligi'nde 1. Torba'da Avusturya, Galler, Rusya ve Slovakya; 2. Torba'da ise İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti ve Bosna Hersek yer alıyor.

UEFA'nın belirlediği Uluslar Ligi torbaları şöyle:

A Ligi:

1. Torba: Almanya, Portekiz, Belçika, İspanya

2. Torba: Fransa, İngiltere, İsviçre, İtalya

3. Torba: Polonya, İzlanda, Hırvatistan, Hollanda

B Ligi:

1. Torba: Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya

2. Torba: İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti, Bosna Hersek

3. Torba: Kuzey İrlanda, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, TÜRKİYE

C Ligi:

1. Torba: Macaristan, Romanya, İskoçya, Slovenya

2. Torba: Yunanistan, Sırbistan, Arnavutluk, Norveç

3. Torba: Karadağ, İsrail, Bulgaristan, Finlandiya

4. Torba: Kıbrıs Rum Kesimi, Estonya, Litvanya

D Ligi

1. Torba: Azerbaycan, Makedonya, Belarus, Gürcistan

2. Torba: Ermenistan, Letonya, Faroe Adaları, Lüksemburg

3. Torba: Kazakistan, Moldova, Liechtenstein, Malta,

4. Torba: Andorra, Kosova, San Marino, Cebelitarık

UEFA Uluslar Ligi statüsü:

A Ligi

Takımlar, 3'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup lideri, 2019 Haziran'da şampiyon olmak için UEFA Uluslar Ligi Finalleri'nde (Yarı final, üçüncülük maçı ve final) mücadele edecek. Ev sahibi ülke, finalistler arasından 2018 Aralık'ta belli olacak.

Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde B Grubu'na düşecek.

UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

B Ligi

B Ligi'ndeki 12 ülke, 3'er takımlı 4 gruba ayrılacak. Gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise 2020'de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi'ne düşecek.

B Ligi'nde en çok puanı olan ve UEFA EURO 2020'ye katılamayan 4 ülke ise Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

C Ligi

Takımlar, 1 grup 3 ve 3 grup 4'er takıma ayrılacak. 4 grup birincisi, B Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek UEFA Uluslar Ligi'nde D Grubu'na düşecek.

UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

D Ligi

Takımlar 4'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup birincisi, C Ligi'ne yükselecek. UEFA EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke Mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası finallerine gidecek bir takımı belirlemek için Play-Off oynayacak.

UEFA Uluslar Ligi takvimi şöyle:

Grup kuraları: 24 Ocak 2018 SwissTech Convention Centre, Lozan

1. Hafta: 6-8 Eylül 2018

2. Hafta: 9-11 Eylül 2018

3. Hafta: 11-13 Ekim 2018

4. Hafta: 14-16 Ekim 2018

5. Hafta: 15-17 Kasım 2018

6. Hafta: 18-20 Kasım 2018

Final kurası: Aralık 2018

Finaller: 5-9 Haziran 2019

UEFA EURO 2020 Play-Off kurası: 22 Kasım 2019

UEFA EURO 2020 Play-Off maçları: 26-31 Mart 2020