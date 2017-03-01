Uepsaş’ı Soyan İki Kişi Yakalandı

Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş. (UEPSAŞ) Çanakkale şubesinde, kasadan yaklaşık 40 bin TL çaldıkları öne sürülen 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş. (UEPSAŞ) Çanakkale şubesinde, kasadan yaklaşık 40 bin TL çaldıkları öne sürülen 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.

Emniyet ekipleri, 16 Şubat günü meydana gelen olayın ardından güvenlik kamerası ve bölgedeki MOBESE görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan takiplerde, olayı M.Y.Y. ve M.C.B. isimli iki kişinin gerçekleştirdiği tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri M.Y.Y.'yi Çanakkale'de, suç ortağı olduğu öne sürülen M.C.B.'yi ise İstanbul'da yakalayarak gözaltına aldı. İki şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.