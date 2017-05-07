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Ufka Yolculuk 5. Bilgi Ve Kültür Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

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Ufka Yolculuk 5. Bilgi Ve Kültür Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu
Ufka Yolculuk 5. Bilgi ve Kültür Yarışmaları kapsamında yapılan, Kur'an-ı Kerim Meali Bilgi yarışması ödül töreni İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal...

Ufka Yolculuk 5. Bilgi ve Kültür Yarışmaları kapsamında yapılan, Kur'an-ı Kerim Meali Bilgi yarışması ödül töreni İlkadım Belediyesi Derebahçe Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Kur'an-ı Kerim'in anlaşılması ve mesajlarının daha çok insanla buluşmasını amaçlayan yarışma İlkadım Belediyesinin destekleriyle Samsun'da, 17 ilçe, 43 okul, 418 sınıf, 5 cezaevi, 450 gözetmenle beraber 10 bin 700, Türkiye ve dünya genelinde 588 bin 400 yarışmacının başvurusuyla tamamlandı. "Kaybedeni olmayan yarışma" olarak bilinen ve 8 kategoriden oluşan yarışmada dereceye giren yarışmacılar ödüllerini aldılar.

"İlkadım Belediyesinin desteğiyle rekora ulaştık"

Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren Ufka Yolculuk Samsun İl Temsilcisi Yusuf Ertürk desteklerinden dolayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a teşekkür ederken; "Dünya genelinde düzenlediğimiz Ufka Yolculuk Yarışmasının 5'incisini tamamlamaktan mutluluk duyuyoruz. Oldukça kapsamlı ve büyük bir organizasyon olan bu yarışmada İlkadım Belediyesinin destekleriyle bu sene rekor bir katılım sayısına ulaştık. Her yaştan yarışmacıya hitap ettiğimiz yarışmamızda asıl amacımız Kuran-ı Kerim'i daha iyi anlamaktır" şeklinde konuştu.

"Kaybedeni olmayan yarışma"

İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Yahya Çınkıl, "İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok'un öncülüğünde proje ortağı olduğumuz bu yarışma inancımızın temeli ve insanlığın tek rehberi Kuran-ı Kerim'i daha iyi anlamak adına yapılmış örnek bir projedir. Kaybedeni olmayan bu yarışmada emeği geçen ve büyük bir gayret gösteren tüm yarışmacılara teşekkür ederim" diye konuştu.

Konuşmaların ardın 8 ayrı kategoride yarışan ve ilk 6'ya giren 48 yarışmacıya ödülleri takdim edildi.

Ödül Törenine; İlkadım Belediyesi Basın Yayın - Halkla İlişkiler ve Kültür - Sosyal İşler Müdürü Oktay Çakır, din görevlileri, Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü ve Çevre Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, birçok yarışmacı yakını ve vatandaşlar katıldı.

Ufka Yolculuk 5. Bilgi Ve Kültür Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

Ufka Yolculuk 5. Bilgi Ve Kültür Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

Ufka Yolculuk 5. Bilgi Ve Kültür Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

Ufka Yolculuk 5. Bilgi Ve Kültür Yarışmasında Ödüller Sahiplerini Buldu

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