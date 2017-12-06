’Ufka Yolculuk 6’nın Yarışma Kitapları Yayınlandı

Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından uluslararası çapta düzenlenen 6'ncı Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın kitapları yayınlandı.

Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından uluslararası çapta düzenlenen 6'ncı Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın kitapları yayınlandı.

'Kur'an ve Sünnet Bütünlüğü" konusu, "Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz" temasıyla 3 dil ve 11 ayrı kategoride düzenlenen 6'ncı Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın Türkçe kategorilerinde yarışmaya katılacaklar için 3 ayrı kitap yayınlandı. Yapılan açıklamada; 6-10 yaş aralığı A kategorisine özel Mürşide Uysal'ın "Peygamberimizden Dini Hikayeler" isimli 128 sayfalık eseri, Peygamber Efendimiz'in hadisleri ve örnek hayatını resimli hikayelerle anlatıyor. B, C, D, E ve F kategorileri için Prof. Dr. Mahmud Es'ad Coşan'dan "Sünnet Olmadan Ümmet Olmaz" isimli eser, yarışma için özel hazırlandı. B kategorisi için 11-14 yaş aralığına uygun şekilde hazırlanan eser 256 sayfa; C, D, E ve F kategorileri için hazırlanan eser 456 sayfa olarak yayınlandı. Arapça yapılacak olan G, H ve K kategorilerinde yarışanlar Riyazu's Salihin hadis kitabından, İngilizce yapılacak olan J kategorisinde yarışanlar Riyazu's Salihin hadis kitabının İngilizce çevirisinden sınava tabii tutulacaklar.

4 Mart 2018 tarihine kadar Ufka Yolculuk'un internet sitesinden yapılacak başvurular sonrasında test usulü sınav 8 Nisan 2018 tarihinde, dünya genelinden online sınav ise 15 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilecek.

Ayrıca, yarışma kitaplarını Ufka Yolculuk'un internet sitesinden online olarak ya da sitede belirtilen temin noktalarından alabileceği kaydedildi.