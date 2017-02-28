Uğur Acar Davasında Sağlık Ekipleri Dinlenecek

Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar'ın sanık olarak yargılandığı "yakmak suretiyle kasten öldürme" davasının 5'inci duruşmada da sonuç çıkmadı.

Türkiye'nin ilk yüz nakillisi Uğur Acar'ın sanık olarak yargılandığı "yakmak suretiyle kasten öldürme" davasının 5'inci duruşmada da sonuç çıkmadı. Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava, sağlık ekibinin dinlenmesi için 6 Nisan'a ertelendi.

Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 5'inci duruşmasına Uğur Acar ve hayatını kaybeden Ramazan Kaya'nın eşi Hatice Kaya ile diğer sanıklar Hasan Yıldız ve Numan Acar'ın avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı yargılamanın genişletilmesini, olay günü maktule müdahalede bulunan 112 sağlık ekibi ve diğer sağlık ekibinin dinlenmesini talep etti.

Ölen Ramazan Kaya'nın eşi Hatice Kaya ve avukatı sanıkların cezalandırılmaları gerektiğini söylerken, Uğur Acar ve avukatı, savcının davanın genişletilmesi yönündeki talebine katılmadıklarını, hakkında şüphe dahi teşkil edecek bir şeyin söz konusu olmadığını ve beraatını istedi.

Mahkeme, maktulü Manavgat Devlet Hastanesine götüren sağlık görevlilerinin tanık sıfatıyla bir sonraki duruşmada hazır bulundurulması, maktule hastanede ilk müdahaleyi yapan doktora davetiye çıkarılması, Antalya Adli Tıp Kurumuna yazılan yazının akıbetinin sorulması için duruşmayı 6 Nisan 2017 saat 14.00'e erteledi.