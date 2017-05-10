Avrupa Karate Şampiyonası'nda 84 kiloda şampiyon olan Uğur Aktaş, bundan sonraki hedefinin 2020 Olimpiyatları olduğunu belirterek, "Kota aldıktan sonra Olimpiyatlar...

Avrupa Karate Şampiyonası'nda 84 kiloda şampiyon olan Uğur Aktaş, bundan sonraki hedefinin 2020 Olimpiyatları olduğunu belirterek, "Kota aldıktan sonra Olimpiyatlar bizim için daha rahat geçecek. Zor olan kota almak" dedi.

Avrupa Karate Şampiyonası'nda şampiyon olan Uğur Aktaş ve Avrupa ikincisi kadın kumite takımının üyesi Buse Avcu, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Arkadaşlarıyla beraber çok çalıştıklarını söylen Buse Avcu, "Bu süreçte antrenörlerimiz ve başkanımız bize çok destek oldu. Ocak ayından beri kamptaydık. 3-4 aylık bir süreçte çok iyi işler yaptık. Bunun sonunda başardık. Finale çıktığımız zaman, altın düşüncesiyle çıktık. Ama bazı şeyler istediğimiz gibi gitmedi. Hedefimiz bundan sonra altın olacaktır. Öncelikle hedefimiz Olimpiyat. Olimpiyatlar'da yarışıp, ülkemizi, bayrağımızı temsil edeceğiz. Türk'ün bütün dünyaya ne kadar güçlü olduğunu göstereceğiz. Orada da hedefim mutlaka altın madalya olacak" diye konuştu.

Uğur Aktaş: "Zor olan Olimpiyat kotası almak"

Geçtiğimiz sene Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandığını hatırlatan Uğur Aktaş, "Burada da ülkeme şampiyonluk getirdim. Mutluyum. Çalışmalarım Olimpiyatlar için. 2020 yılında düzenlenecek Olimpiyatlar'ın elemeleri 2018 yılında yapılacak. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hatalarımızı, eksiklerimizi kapatarak, ona hazırlanacağız. En büyük hedefimiz Olimpiyat kotasını almak, daha sonra orada madalya kazanmak. Onun öncesinde birçok turnuvaya katılacağız. Avrupa Şampiyonu oldum ama birçok eksiğim var. Kota aldıktan sonra Olimpiyatlar bizim için daha rahat geçecek. Zor olan kota almak. Orada tek istediğimiz altın madalya kazanmak, bayrağımızı göndere çekmek ve İstiklal Marşımız'ı okutmak" diye konuştu.