Uğur: “Balıkesir Sporda Adını Dünyaya Duyuruyor”

Avrupa Şampiyonu ve Dünya ikincisi olan Türkiye Tekerlekli Sandalye U23 Milli Basketbol Takımı'nda yer alan Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol...

Avrupa Şampiyonu ve Dünya ikincisi olan Türkiye Tekerlekli Sandalye U23 Milli Basketbol Takımı'nda yer alan Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol sporcuları Enes ve Halil ile Beşiktaş'a transfer olan ve yine Avrupa Şampiyonu olan A Milli Takımı'nda yeralan Uğur Toprak, Başkan Ahmet Edip Uğur'u ziyaret etti.

Avrupa Şampiyonu ve Dünya 2'incisi olan Türkiye Tekerlekli Sandalye U23 Milli Basketbol Takımı'nda yer alan Enes ve Halil ile Beşiktaş'a transfer olan ve yine Avrupa Şampiyonu olan A Milli Takımı'nda yer alan Uğur Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'u ziyaret etti. Büyükşehir Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı antrenörü Alper Şentürk'ün de hazır bulunduğu ziyarette sporcular desteklerinden ötürü Başkan Uğur'a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyespor sporcularının milli takımlarında yer almalarının büyük bir başarı olduğunu söyleyen Şentürk, milli takımların önce Avrupa, sonrada Dünya şampiyonalarında önemli başarılar elde ettiğini belirtti.

Uğur, "Güreşte süper ligdeyiz. Tekerlekli Basketbol Takımı Avrupa şampiyonu oldu. Demirezen boksta herkesi ezip geçiyor. Sporcularımız başarıdan başarıya koşuyor. Spora desteğimiz devam edecek" dedi.

Ziyaret sonunda basketçiler Başkan Uğur'a forma hediye etti.