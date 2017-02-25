Uğur Işılak'tan Yeni Referandum Şarkısı

AK Parti, referandum kampanyasının startını verdi. Başbakan Yıldırım'ın salonu selamladığı sırada Uğur Işılak'ın seslendirdiği "Evet diyoruz" adlı yeni kampanya şarkısı çalındı.

AK Parti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Halk Oylaması Tanıtım Toplantısı'yla 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması için kampanya startını verdi. Başbakan Yıldırım'ın salonu selamladığı sırada AK Parti'nin "Evet diyoruz" adlı yeni kampanya şarkısı çalındı.

Uğur Işılak tarafından seslendirilen şarkının sözleri şöyle:

"Düşündük inceden ince, evet, biz evet diyoruz, vatan ve millet deyince evet, biz evet diyoruz, artık bahar gelsin diye, bütün yüzler gülsün diye, kavga değil kardeşliğe, evet diyoruz, bayrak bizim, millet biziz, vatan bizim, devlet biziz, memlekettir tek derdimiz, evet diyoruz, bitecek tüm dayatmalar, artık büyük Türkiye var, madem milletindir karar, evet diyoruz, güçlü lider, güçlü devlet, hedefe hız katar elbet, bize düşen son bir gayret, evet, biz evet diyoruz, On beş temmuz bize ne der, iyi düşün, bir karar ver, rahat uyusun şehitler, evet diyoruz, bayrak bizim, millet biziz, vatan bizim, devlet biziz, memlekettir tek derdimiz, evet diyoruz, bitecek tüm dayatmalar, artık büyük Türkiye var, madem milletindir karar, evet diyoruz."

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