Uğur Okullarında Eski Milli Sporculardan Gençlere Tavsiyeler

Uğur Okulları Ankara Yaşamkent Kampüsü'nde eski milli sporcuların katılımıyla "Türk Futbolu Nereye Gidiyor? söyleşisi düzenlendi.

Uğur Okulları Ankara Yaşamkent Kampüsü'nde eski milli sporcuların katılımıyla "Türk Futbolu Nereye Gidiyor? söyleşisi düzenlendi.

Uğur Okulları Ankara Yaşamkent Kampüsü'nde, Derya Oruçoğlu'nun moderatörlüğünde düzenlenen Hayallerini Al Uğur'a Gel Türk Futbolu Nereye Gidiyor? söyleşisine eski milli futbolcu, teknik direktör ve TRT spor yorumcusu Giray Bulak, eski Süper Lig hakemi ve emniyet mensubu halen aktif olarak merkez hakem kurulu başkan vekilliği yapan Bünyamin Gezer, Fenerbahçeli eski milli futbolcu Ceyhun Eriş, Beşiktaşlı eski milli futbolcu Baki Mercimek katıldı.

Sporsever öğrencilerin sorularını cevaplayan milli sporcular, öğrencilerin en çok merak ettikleri üzerine sohbet etti.

"Eğer biz gençlerimizi spor salonlarına çekemezsek onları başka alanlara itmiş oluruz"

Eski milli futbolcu Bulak, çocukların inanılmaz derecede futbolu ve sporu takip ettiklerini belirterek, "İnanılmaz sorular sordular, en çok tribün olaylarını sordular. Futbolda niye bu kadar anarşi var?, Türkiye'de futbolcu sayısı niye az? Yabancı oyuncu niye bu kadar fazla? En çok bunları sordular ve futbolu veya sporu nasıl yapabileceklerini öğrenmek istediler. Lisans nasıl çıkartılır? Sağlık kontrolleri nasıl yapılır? Lisans çıkartılırken tıbbi anlamda bir muayene yapılıyor mu? Onu merak ettiler, sordular biz de onlara cevap vermeye çalıştık hatta Türkiye'de futbol niye iyi yönetilmiyor veya niye kötüye gidiyor diye Kulüpler Birliği Yasası'nı soran arkadaşlarımız oldu. Kulüpler Birliği Yasası olmazsa futbolun gelişemeyeceğini anlatmaya çalıştık, çok keyif aldık çok da memnun olduk. Biz de onlara şu soruyu sorduk: İçinizde spor yapan var mı? Lisanslı sporcu var mı? Aşağı yukarı üçte ikisi elini kaldırdı, inanılmaz bir şey bu çoğu lisanslı sporcu. Hem okulun beden eğitimi derslerine katılıyorlar hem okuldaki sportif faaliyetlere katılıyorlar bu bizi son derece mutlu etti. Eğer biz gençlerimizi spor sahalarına, salonlarına çekemezsek çok üzülerek söylüyorum onları başka alanlara itmiş oluruz. Dolayısıyla bu pırıl pırıl çocukların beyaz sayfalarını kurtarmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Kendisinin de bu konuda elinden geleni yaptığını söyleyen Bulak, İstanbul Kartal'da Giray Bulak Futbol Okulları kurduğunu ve çocukların oraya gelmesinden çok mutlu olduğunu kaydetti.

"Ne kadar çocuğu spora yönlendirirsek, ülkemizi daha iyi temsil etmiş olacağız"

Ailelerin de çocukları teşvik ettiğini vurgulayan Bulak, "Ben de onlara katkı sağlamak istiyorum, buraya geliş nedenim de budur, ne kadar çocuk kurtarabilirsek, spora yönlendirebilirsek hem Türk insanını, ülkemizi daha iyi temsil etmiş olacağız hem de çok daha sağlıklı gençler yetiştirmiş olacağız" diye konuştu.

Söyleşinin ardından okulun spor salonunda Yaşamkent Kampüsü Lise Futsal Takımı ve eski milli sporcuların katılımıyla dostluk maçı yapıldı.