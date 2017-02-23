“Ukome Kararı, Lojistikçileri Ve İhracatçıları Olumsuz Etkiledi”

MÜSİAD İzmir Şubesi Lojistik ve Otomotiv Sektör Kurulu Başkanı ve Günaydın Group Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Günaydın, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin...

MÜSİAD İzmir Şubesi Lojistik ve Otomotiv Sektör Kurulu Başkanı ve Günaydın Group Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Günaydın, Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME), ağır vasıta, tır, kamyon ve kamyonetlerin kent merkezine giriş saatlerini düzenleyen kararının, başta lojistik sektörü olmak üzere tüm ihracatçıları olumsuz etkilediğini söyledi.

Günaydın, UKOME'nin aldığı karar uyarınca sabah 07.00 - 10.00 ve akşam 16.00 - 20.00 arası uygulanan yol yasağının taşımacılık firmalarını kısıtlı saatler içinde çalışmaya zorladığını ve bu durumun da girdi maliyetlerini yükselttiğini kaydetti.

16 Şubat 2017 itibariyle Şehiriçi Trafik Denetleme Müdürlüğü tarafından uygulanmaya başlanan kararın, liman içi ve dışındaki trafiğin yoğunlaşmasına ve işlerin aksamasına neden olduğunu belirten Günaydın, "İşlerin aynı gün içinde bitmesi mümkün olamayacağından, bu süreç yaklaşık iki gün gibi bir süreye ulaşacaktır. Mevcut kapasiteyle yönetilen operasyonları karşılamak için araçlar yetersiz kalacak ve talepleri karşılamak adına yeni araç alımlarına yönelmek ise trafikte daha çok yoğunluk oluşmasına neden olacaktır. Yaptığımız hizmetlerin maliyetlerini fiyat artışıyla müşterilere yansıtma zorunluluğumuz kaçınılmaz olacaktır. İhracat yapan şirketlerin yıllık sözleşmelerindeki bu beklenmedik ek maliyetler, ekonomik problemleri de beraberinde getirecektir. Durumun ekonomik, sosyolojik ve fiziksel boyutlarını ele almadan bu kararın uygulamaya alınması bizleri de büyük sıkıntıya soktu" diye konuştu.

Alsancak Limanı artık çalışamıyor

"UKOME'nin aldığı bu karar zaten kendi içinde yoğunluk yaşayan Alsancak limanını iyice çalışamaz hale getirmiştir" diyen Şenol Günaydın şunları söyledi: "Liman personelinin hakkı olan yemek, çay ve ihtiyaç molalarını da dikkate aldığımızda İzmir Alsancak Limanı 4 saat gibi bir çalışma süresi ile sınırlandırılmaya maruz bırakılmıştır. Günde 4 saate kadar inen çalışma süresi nedeniyle limanda sıraya geren araçlar yüklerini boşaltamıyor ve ihracatçılar da mallarını yurtdışına gönderemiyor. Şoförler saat 16.00 - 20.00 arası çalışamadıklarından ekstra mesai yaparak bir seferde halledecekleri işi, iki seferde yapmak zorunda kalıyorlar. Bu durum da domino etkisiyle ihracatçı firmalara 40 - 50 dolar arası ekstra masrafa yol açıyor."

"Anayasadaki eşitlik ilkesine aykırı"

MÜSİAD İzmir Şubesi Lojistik ve Otomotiv Sektör Kurulu Başkanı ve Günaydın Group Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Günaydın, tüm vatandaşların yolları kullanma hakkı olduğu kadar, ülkeye katma değer sağlayan ve istihdam üreten taşımacılık sektörünün de bu hakka sahip olduğunu vurguladı.

UKOME kararının anayasadaki eşitlik ilkesine de aykırı olduğunu; aynı zamanda trafikte zaman ve ekonomik kayıplara neden olduğunu savunan Günaydın, kararın çözümden çok soruna yol açtığını dile getirdi.

Günaydın, bu konuda Çevre Şehircilik ve Ulaştırma Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesinin bir uzlaşı içinde olmasının ve liman trafiğini rahatlatacak alternatif uçan yolların yapılmasının ise şart olduğunu hatırlattı.

"Yanlıştan dönülsün"

Sektör temsilcileri olarak bağlı bulundukları İzmir Ticaret Odası, İzmir Kamyon ve Kamyonetçiler Odası, İç ve Uluslararası Taşımacılık Komiteleri ve benzeri meslek örgütleri nezdinde kararın geri çekilmesi yönündeki şikayetlerini dile getirdiklerini hatırlatan Günaydın sözlerine şöyle devam etti:

"Gün boyu trafikte seyir halinde olanların kaç gündür çok sıkıntı içinde oldukları gayet açık. Saat 10.00 da yasağın kalkmasının ardından tüm araçların bir anda limana hareket etmesiyle yoğunluğun gün boyu devam ettiğini gözlemledik. Uygulamada yapılan yanlışlık limanın tam performansla çalışmasını da engelleyerek, çalışan insanların motivasyonların bozulmasına ve demoralize olmalarına yol açacaktır."

Günaydın, UKOME'nin iddia ettiği gibi ağır yük taşıyan araçların Alsancak'ta trafiğe yol açmadığını, tam tersine saat 10.00'a kadar bekleyen araçların birden liman kapısına yığılması nedeniyle tüm yolların adeta kilitlendiğini de sözlerine ekledi.