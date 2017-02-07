Ukrayna Eski Başbakanı: “Rusya, Ukrayna’nın Doğusundaki Vatandaşları Katliamdan Kurtardı”

Ukrayna Eski Başbakanı Nikolay Azarov, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki vatandaşları katliamdan kurtardığını açıkladı.

Ukrayna Eski Başbakanı Nikolay Azarov, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki vatandaşları katliamdan kurtardığını açıkladı.

Ukrayna'nın eski Başbakanı Nikolay Azarov, yaptığı açıklamada Rusya'nın sert duruşunun Ukrayna'nın doğusunda 2014 yılında Rusları kurtardığını bildirdi. "Meydan dersleri. Ukrayna darbeden sonra" adlı kitabının tanıtımında konuşan Nikolay Azarov, "Ukrayna'nın hemen hemen bütün güney-doğu kısmında Rusça konuşan vatandaşlar yaşıyor. Bu insanlar, bizim siyaset gücümüze oy verdi. İşte bu yüzden darbeden sonra Harkov, Lugansk, Donetsk, Nikolayev, Odessa'da bu rejime karşı protestoların başlaması çok doğaldır. Harkov'da bunlar çok sert bastırıldı, Odessa'da vahşice bastırıldı. Rusya Federasyonu sağlam tepki vermeseydi, 2014 yazı Donetsk ve Lugansk sivillerin katliamı başlardı" dedi.

Öte yandan, Salı günü Moskova'da Azarov'un "Meydan dersleri. Ukrayna darbeden sonra" adlı kitap tanıtımı yer aldı.