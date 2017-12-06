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Ukrayna’da Aile İçi Şiddete Hapis Cezası Yasasına Onay

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Ukrayna’da Aile İçi Şiddete Hapis Cezası Yasasına Onay
Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada, aile içi şiddete hapis cezası öngören düzenlemeyi kabul etti.

Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada, aile içi şiddete hapis cezası öngören düzenlemeyi kabul etti.

Ukrayna Parlamentosu Verkhovna Rada, aile içi şiddete yönelik önemli bir karar alarak, aile içi şiddete hapis cezası öngören düzenlemeyi kabul etti. Mecliste 241 milletvekilinin onayı ile kabul edilen yasa, aile içi şiddeti "suç" kapsamına alıyor. Söz konusu uygulama, fiziksel şiddetten sözlü şiddete, ekonomik olarak muhtaç durumda bırakmaya kadar geniş bir alanı kapsıyor. Bu suçlardan birini işleyen kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası alabilecek veya sosyal hizmet cezasına çarptırılabilecek. Hakim, yasaya dayanarak şiddet uygulayan kişinin evine girmesine ya da belli bir mesafeye kadar yaklaşmasına yasak getirebilecek.

Ukrayna, Avrupa'da aile içi şiddetin yaygın olduğu ülkeler arasında gösteriliyor.

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