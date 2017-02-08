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Ukrayna’da Muhalif Lider Ofisinde Öldürüldü

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Ukrayna’da Muhalif Lider Ofisinde Öldürüldü
Ukrayna'nın doğusunda devam eden çatışmalarda Givi olarak bilinen Mikhail Tolstykh ofisinde öldürüldü.

Ukrayna'nın doğusunda devam eden çatışmalarda Givi olarak bilinen Mikhail Tolstykh ofisinde öldürüldü.

Ukrayna'nın doğusunda Rus yanlısı askeri liderin bomba yüklü araç saldırısında hayatını kaybetmesinden sonra önde gelen muhalif komutan ofisinde öldürüldü. Givi olarak bilinen Mikhail Tolstykh'in, Donetsk'te bulunan ofisinde ayrılıkçılar tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Ayrılıkçılar, her iki saldırıda da Ukrayna'nın güvenlik birimlerini suçladı.

Oleg Anashschenko, Luhanks'a gittiği sırada gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybetmişti. Ukrayna'nın doğusu 2015 yılından beri haftada en az 35 kişinin öldüğü en kanlı sürecini yaşıyor. Ukrayna askerleri ile Rus yanlıları arasındaki kanlı çatışma, Rusya'nın Kırım'ı 2014 yılının Mart ayında ilhak etmesinin ardından patlak vermişti.

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