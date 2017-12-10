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Ukrayna’da Saakaşvili’ye Destek Gösterisi

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Ukrayna’da Saakaşvili’ye Destek Gösterisi
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Gürcistan'ın eski cumhurbaşkanı, Odessa bölgesinin eski valisi ve Yeni Kuvvetler Hareketi Partisi'nin lideri Mikhail Saakaşvili...

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Gürcistan'ın eski cumhurbaşkanı, Odessa bölgesinin eski valisi ve Yeni Kuvvetler Hareketi Partisi'nin lideri Mikhail Saakaşvili için binlerce kişinin katıldığı destek gösterisi düzenlendi.

Göstericiler, Şevçenko Parkı'nda bir araya gelerek Özgürlük Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Gösteriye Saakaşvili'nin eşi Sandra Roelofs da katıldı. Gösteride, "Saakaşvili'ye özgürlük'", " Allah'ım yardım et Ukrayna halkına" sloganları atıldı.

Öte yandan Saakaşvili, 5 Aralık'ta Kiev'de gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınmasının ardından destekçilerinin yardımıyla serbest bırakılıp, 8 Aralık'ta gece saatlerinde tekrar tutuklanmıştı.

Mikheil Saakaşvili, konuya ilişkin Ukrayna halkına yazdığı mektupta "Sayın Ukraynalılar. Polis, sahte suçlamalar yüzünden beni tutukladı. Bu yüzden sizi korkutmak istiyorlar. Hiçbir şeyden korkmayın, güvenli bir şekilde barışçıl pazar eylemine çıkın. Birlikte Ukrayna'yı koruyacağız yolsuzluk ve keyfi olmaktan. Zaferimizin alternatifi yok. Durun. Yaşasın Ukrayna" ifadelerine yer vermişti.

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