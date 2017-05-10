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Ukrayna’dan Macron’a Rusya’ya Karşı Yaptırım Çağrısı

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Ukrayna’dan Macron’a Rusya’ya Karşı Yaptırım Çağrısı
Ukrayna Parlamentosu Rada milletvekili Nadejda Savçenko, sosyal medya paylaşımında Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Rusya'ya karşı yaptırımlarını...

Ukrayna Parlamentosu Rada milletvekili Nadejda Savçenko, sosyal medya paylaşımında Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, Rusya'ya karşı yaptırımlarını sertleştirmesi yönünde çağrıda bulundu.

Ukrayna Parlamentosu Rada milletvekili Nadejda Savçenko, Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Rusya'ya karşı yaptırımlarını sertleştirmesini istedi. Savçenko, sosyal medyada da yaptığı paylaşımda, "Sadece şiddetten anlayan Rusya Federasyonu'na karşı yaptırımları sertleştirmek konusunda güce sahip olan dünya liderine yani size sesleniyorum" dedi.

Savçenko ayrıca Macron'un Ukrayna'ya uluslararası alanda destek sağlayacağına ve Ukrayna toprak bütünlüğünün korunması için elinden geleni yapacağına ilişkin umutlarını dile getirdi.

2014 Mart ayında ABD, birkaç Rus vatandaşına ve Rus kuruluşuna karşı yaptırım uygulamıştı. Daha sonra yaptırımlara ABD, Kanada ve diğer ülkeler de katıldı. 2017 Mart ayında Avrupa ülkeleri yaptırımlar rejimini yarım yıl daha uzattı.

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