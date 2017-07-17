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Ukraynalı Kadın Cinayetinin Detayları Ortaya Çıktı

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Ukraynalı Kadın Cinayetinin Detayları Ortaya Çıktı
Güngören'de Ukraynalı Kristine Romel cinayetine ilişkin katil zanlısı olduğu ileri sürülen 1 kişi gözaltına alınırken, olayın detayları da ortaya...

Güngören'de Ukraynalı Kristine Romel cinayetine ilişkin katil zanlısı olduğu ileri sürülen 1 kişi gözaltına alınırken, olayın detayları da ortaya çıktı.

Gece saatlerinde Güngören'de meydana gelen cinayette Ukrayna uyruklu 38 yaşındaki Kristina Romel, kesici cisimle öldürülmüştü. Gece meydana gelen cinayetin ayrıntıları da gün yüzüne çıkmaya başladı. İddiaya göre Romel, 37 yaşındaki engelli Mesut K. ile aynı evde yaşıyordu. Mesut ile Ukraynalı Romel arasında dün gündüz saatlerinde bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Kavgayı duyan Mesut K.'nın arkadaşı Kader T., akşam saatlerinde eve gelerek Kristina Romel'e "Engelli adama vurmaya utanmıyor musun?" diyerek uyardı. Bunun üzerine Romel'le Kader K. arasında tartışma başladı. İkili arasında çıkan tartışma kavga dönmesi üzerine katil zanlısı Kader T. Romel'i kesici alet ile ağır yaralayıp kaçtı. Romel ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay sonra katil zanlısı Kader T. polis tarafından yakalandı.

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