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Ukraynalı Kadın Evinde Ölü Bulundu

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Ukraynalı Kadın Evinde Ölü Bulundu
İstanbul Güngören'de Ukrayna uyruklu bir kadın, yaşadığı dairede vücudunuz çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

İstanbul Güngören'de Ukrayna uyruklu bir kadın, yaşadığı dairede vücudunuz çeşitli yerlerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Kadının evinden son olarak 2 erkek şahsın çıktığını belirleyen polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Güngören Tozkoparan Mahallesi Sergili Sokak'taki bir binada meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede yalnız yaşayan Christina Rommel'in (38) yanına, akşam saatlerinde 2 erkek şahıs geldi. Şahıslar bir süre sonra daireden ayrılarak binadan uzaklaştı. Gece saatlerinde Rommel'den haber alamayan komşuları, içeride kan kokusunun gelmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi.

Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıya açarak içeriye girdi. Kadının vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığını ve kanlar içerisinde yerde yattığını gören ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı. Ardından olay yerine gelen inceleme ekipleri, evde saatlerce inceleme yaptı. Yapılan incelemelerin ardından Rommel'in cansız bedeni, ceset torbasına koyularak cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Binadaki vatandaşların ifadesine başvuran polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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