Ukraynalılar Festivalde Buluştu

Antalya'da yerleşik olarak ikamet eden Ukraynalılar Urayna Aile Derneği tarafından düzenlenen Ukrayna Sinema Festivali'nde buluştu.

Antalya'da yerleşik olarak ikamet eden Ukraynalılar Urayna Aile Derneği tarafından düzenlenen Ukrayna Sinema Festivali'nde buluştu. Festivalin açılışına Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği Birinci Sekreteri Vyaçeslav Homenko ve Ulusal Taras Şevçenko Ödülü sahibi yazar Ivan Draç katıldı.

Antalya'da yerleşik ikamet eden Ukraynalılar bu yıl ilk kez düzenlenen ve "Kökü olmayanın tohumu olmaz" sloganı ile Ukrayna Aile Derneği tarafından düzenlenen Ukrayna Sinema Festivali'nde bir araya geldi. Porto Bello Otel'de düzenlenen festivalin açılışına Türkiye Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi Birinci Sekreteri Vyaçeslav Khomenko, Ulusal Taras Şevçenko Ödülü sahibi yazar-senarist Ivan Draç, Ukrayna Dışındaki Aileler ile İlişkiler Derneği (Ukrayna-Dünya) BaşkanıAlla Kendzera katıldı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Ukrayna Aile Derneği Başkanı Vita Mykhaylova, Türkiye'yi ikinci vatandaları olarak gördüklerini belirtti. Antalya'daki Ukraynalı aileler için yeni bir dönemin başladığının müjdesini veren Vita Mykhaylova "Yakın zamanda Ukrayna Evi'ni açacağız . Ukraynalı ailelerle bir araya geleceğimiz bu alanda bundan sonraki projelerimizi hayata geçirmek için geniş bir alanımız olacak" dedi.

Ukraynalılar kaynaştı

Türkiye Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi Birinci Sekreteri Vyaçeslav Khomenko ise Türkiye'de 35 bin civarında yaşamını sürdüren Ukraynalı olduğunu ve çok önemli gelişmelerin yaşandığını belirterek, "Antalya başta olmak üzere Çanakkale, İstanbul, İzkmir ve Muğla'da ikamet eden Ukraynalı vatandaşlarımız bulunmakta. Büyükelçimizin sizlere selamını getirdim. Türkiye'de oturan Ukraynalılara oluşturulan derneklerin büyük faydaları vardır. Ukrayna Aile Derneği'nin bu etkinliği bunlara en güzel örneklerden birtanesidir. Ukrayna Büyükelçiliği'de bu tür etkinliklere son derece olumlu yaklaşıyor. Bu tür etkinlikler ülkelerinin dışında yaşamlarını sürdüren Ukraynalı vatandaşlarımızın birleşmesine ve kaynaşmasına vesile oluyor. Antalya'da çalışan dernekleri büyükelçiliğimiz bundan sonrada desteklemeye devam edecektir. Güzel bir festival olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye en önemli partnerimiz

Türkiye ile Ukrayna'nın son yıllarda gelişen bir işbirliği içerisine girdiğini belirten Türkiye Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi Birinci Sekreteri Vyaçeslav Khomenko, "Türkiye'de yaklaşık 35 bin Antalya'da ise 13 bin civarında Ukraynalı vatandaşımız ikamet etmekte. Bu sene bizim ticari ilişkilerimiz yeni bir seviyeye çıktı. Konsolosluk ve Büyükelçiliğimizin katkılarıyla bu işbirliği daha da güçlü bir şekilde devam edecektir. Ukrayna özellikle Türkiye ile ticari ilişkilere son derece meraklı ve bu bölgede Türkiye bizim en önemli partnerlerimizden birisidir" şeklinde konuştu. Festivalde kapsamında Ukrayna'nın kahramı olarak görülen Ulusal Taras Şevçenko Ödülü sahibi Ivan Draç'ın senaryo yazarlığını yaptığı "Diploma Kayboldu" isimli filmin gösterimi yapıldı. Ayrıca Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinden yöresel kıyafetlerin sergilendiği bir defilede yapıldı. Festival, Bandura sanatçısı Taras Yanıtskıy, Mariya Dındina, Mariya Momot ve Olesia Mercan yönetiminde ki Bereginia milli Korosu'nun konseri ile sona erdi.