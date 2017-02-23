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Ulaşımpark’ın Araçlarının Hijyeni, Temizlik Timlerine Emanet

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Ulaşımpark’ın Araçlarının Hijyeni, Temizlik Timlerine Emanet
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımdaki gülen yüzü UlaşımPark'ın araç hijyeni, temizlik timlerine emanet.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımdaki gülen yüzü UlaşımPark'ın araç hijyeni, temizlik timlerine emanet.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş. tarafından Kocaeli genelinde hizmet veren belediye otobüslerinin acil durumlarda temizliği ekipler tarafından yapılacak. UlaşımPark tarafından oluşturulan temizlik timi, araçlara bulundukları yerde müdahale edecek. UlaşımPark ekipleri tarafından oluşturulan temizlik timi, acil durumlarda araçları temizlemek için aracın yolcuları indirdiği bölgeye anında ulaşıyor. Araca ulaşan tim temizlik malzemeleriyle birlikte aracın içinde oluşan kirliliği dezenfekte ederek, yeniden yolculuğa hazır hale getiriyor. Araç bu işlem ile ne zaman, ne de ekonomik bir kayba uğramıyor.

Gerçekleştirilen tanıtım programında konuşan UlaşımPark A.Ş. Genel Müdürü Yasin Özlü, "Araçlarımızın, özellikle de yoğun olarak kullanılan araçlarımızın gün içerisinde temizliğe ihtiyacı oluyor. Temizlenmesi gereken araç daha önceden yenisiyle değiştiriliyordu. Bu hem zaman hem de maddi bir kayba sebep oluyordu. Biz bunun önüne geçmek ve misafirlerimize daha konforlu bir yolculuk sağlamak için çalışmamızı gerçekleştirdik ve timimizi kurduk. Artık araçlarımızın temizliğini bu şekilde de gerçekleştirmeye karar verdik" dedi.

Konuşmasında temizlik timinin nasıl işleyeceği hakkında bilgi vererek devam eden Özlü, "Örneğin araçlarımız yolcu yoğunluğuna bağlı olarak gün içinde seyahat esnasında kirlendi. Biz bunu şoförümüz vasıtasıyla öğreniyoruz ve ekiplerimizi aracın ulaştığı son durağa yolluyoruz. Burada ekiple buluşan otobüsümüz önce yolcularımızı indirerek seferini tamamlıyor ve sonrasında araç için detaylı olarak temizleniyor. Temizleme işlemi bittikten sonra aracımız bulunduğu alanda yeni misafirlerini alıp, yoluna devam ediyor" şeklinde konuştu.

Ulaşımpark’ın Araçlarının Hijyeni, Temizlik Timlerine Emanet

Ulaşımpark’ın Araçlarının Hijyeni, Temizlik Timlerine Emanet

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