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Ulaştırma Bakanı Arslan, Stk’lar Ve Kanaat Önderleriyle Bir Araya Geldi

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Ulaştırma Bakanı Arslan, Stk’lar Ve Kanaat Önderleriyle Bir Araya Geldi
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Kars'ı beş altı yerden birden bölünmüş yollarla etraftaki coğrafyası ile buluşturacağız....

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Kars'ı beş altı yerden birden bölünmüş yollarla etraftaki coğrafyası ile buluşturacağız. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman biz ticaret merkezi, koridor merkezi olacağız. Taşımanın merkezi olacağız" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars'ta sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda yemeğe Vali Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, AK Parti Milletvekili Selahattin Beyribey, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da katıldı. Bakan Arslan, yaptığı konuşmada, "Ben istedim ki Kars'ın değerleri olan siz değerli Sivil Toplum Kuruluşları (STK)'lar ve Kanaat önderleriyle biz ille ilgili neler yapıyoruz. Neler düşünüyoruz. Siz bunları nasıl görüyorsunuz. Ve bunlara ilave olarak neler yapmamızın daha doğru olacağını ya da neler yapmamamızın daha doğru olacağını düşünüyorsunuz. Sizlerle konuşalım. Çünkü sizler yıllardır bu ilde bulunduğunuz STK'yı temsilen veya kanaat önderi olarak bulunduğunuz çevrede, bulunduğunuz cemaatte ilin gelişmesi adına kafa yoranlarsınız. Elbette ki çok değerli fikirleriniz var. Bu fikirlerden yararlanalım. Ortak aklın sonucu olarak ilimize, bölgemize, insanımıza hizmet edelim istedik. Dolayısıyla bu akşam bu amaçla bir araya geldik. Özellikle inanıyoruz ki herksin amacı ülkemizin kalkınması, ilimizin kalkınması, bu kalkınma çerçevesinde de bütün hemşerilerimizin bundan yararlanması ve geleceğe, gelecek nesillere daha iyi bir ülke bırakmak. Bunu biliyoruz" dedi.

"ERMENİSTAN KARABAĞ'DAKİ İŞGALİNE SONLANDIRIR, AZERBAYCAN İLE OLAN İLİŞKİLERİNİ DÜZELTİRSE EYVALLAH, O ZAMAN BURAYI DA AÇARIZ"

Kars'ı Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve bölünmüş yollarla etrafındaki coğrafyası buluşturacaklarına dikkat çeken Arslan, Ermenistan sınır kapısının ise Ermenistan'ın Azerbaycan ile ilişkilerini düzettikten sonra mümkün olabileceğini vurguladı. Bakan Arslan, "Ne yazık ki Ermenistan sınırı kapalı, keşke kapalı olmasaydı. Ancak onun bir şartı var. Ermenistan Karabağ'daki işgaline sonlandırır, Azerbaycan ile olan ilişkilerini düzeltirse eyvallah, o zaman burayı da açarız. Ancak bu problemi çözmediği sürece burayı kullanamadığımıza göre Aktaş Sınır Kapısı o zaman bizim için, ilimiz için çok önemli, Gürcistan'a giden güzergah olarak orada Mozaret Tüneli diye bir tünelimiz var. Hemen Çıldır'dan sonra onun inşaatı başladı. Bu sene ortalarında tüneli bitireceğiz. İnşallah önümüzdeki sene de yolu bitireceğiz. Böylece biz Kars'ı beş altı yerden birden bölünmüş yollarla etraftaki coğrafyası ile buluşturacağız. Bunu ben çok önemsiyorum. Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman biz ticaret merkezi, koridor merkezi olacağız. Taşımanın merkezi olacağız. Bunu da çok çok önemsiyoruz" diye konuştu.

Bakan Arslan'ın konuşmasının ardından yemek basına kapalı olarak devam etti. Yemekte STK'lar ve kanaat önderleriyle Türkiye ve Kars'taki gelişmeler konuşuldu.

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