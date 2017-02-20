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Ulaştırma Bakanlığından "Bolu-eskişehir Hızlı Tren" Açıklaması

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Ulaştırma Bakanlığından "Bolu-eskişehir Hızlı Tren" Açıklaması
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bolu-Eskişehir arasında hızlı tren hattına yönelik bir çalışma bulunmadığını açıkladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bolu-Eskişehir arasında hızlı tren hattına yönelik bir çalışma bulunmadığını açıkladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bakan Ahmet Arslan'ın "Sarıcakaya Yolu ile Eskişehir'in Bolu'ya bölünmüş yol ile bağlanacağına" ilişkin açıklamasının bazı basın yayın kuruluşlarınca "Bolu'nun hızlı tren hattı ile bağlanacağı" şeklinde yorumlandığını belirterek, söz konusu habere ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Bakan Arslan'ın 19 Şubat 2017 tarihinde Eskişehir Valiliğinde yaptığı açıklamada Eskişehir'e yönelik ulaştırma yatırımlarını anlattığı, söz konusu açıklamada Bakan Arslan'ın Eskişehir'in hızlı tren hattı ile Afyonkarahisar üzerinden Antalya'ya bağlanmasıyla ilgili çalışmanın yapıldığını bildirdiği ifade edildi. Açılamada, "Bakan Arslan, daha sonra Sarıcakaya Yolu ile ilgili çalışmaları anlatarak, "Onun da ihalesini yaptık. Yaklaşık 25 kilometrelik kısmı bölünmüş yol olacak. Yaklaşık 55 milyon liralık bir proje. Sarıcakaya Yolu, Göynük üzerinden Bolu'ya bağlanacak. Göynük gibi bir turizm merkezinin Eskişehir gibi önemli bir merkeze, oradan da Bolu'ya bağlanması çok önemli. Bu projeyle de bu koridoru birbirine bağlayacağız" açıklamasını yapmıştır. Bolu-Eskişehir arasında hızlı tren hattına yönelik bir çalışma bulunmamaktadır" denildi.

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