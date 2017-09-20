  • BIST 105.176
  • Altın 147,051
  • Dolar 3,4777
  • Euro 4,1767
  • Samsun 26 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 29 °C
  • İzmir 31 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 26 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 30 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 26 °C

Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Servislerle İlgili Yönetmeliklere İlişkin, "Malumunuz Servis Taşıma Yönetmenliğimiz Var. Bu Öğrenci Servisleri İçin Geçerli Olduğu Gibi Çalışanların, Kurumların Servis

» »
Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Servislerle İlgili Yönetmeliklere İlişkin, "Malumunuz Servis Taşıma Yönetmenliğimiz Var. Bu Öğrenci Servisleri İçin Geçerli Olduğu Gibi Çalışanların, Kurumların S
IHAAW122439-GEN/20-09-2017 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, servislerle ilgili yönetmeliklere ilişkin, "Malumunuz servis taşıma...

IHAAW122439-GEN/20-09-2017 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, servislerle ilgili yönetmeliklere ilişkin, "Malumunuz servis taşıma yönetmenliğimiz var. Bu öğrenci servisleri için geçerli olduğu gibi çalışanların, kurumların servisleri için de geçerli. Özellikle öğrenci servisleriyle ilgili üç talep var. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak araçların uyması gereken kriterlerin belirlendiği bir yönetmelik. Yine servis aracı sürücüsü olabileceklerin taşıması gereken kriterler var. Aynı şekilde bunların denetlenme mekanizması var. Denetimini de İçişleri Bakanlığımız, kolluk kuvvetlerimiz, yerelde valiliklerde polis, jandarma gerekli denetimleri yapıyor. Okullarda da özellikle okul idarelerinin bu işin içinde nasıl yer alacağı, okul aile birliklerinin nasıl yer alacağı konusu da Milli Eğitim Bakanlığımız idaresinde. Her üç bakanlığın ortak yürüttüğü bir süreç, bir alan. Bu alanda kim neyi yapıyor, bundan sonra denetimlerin çok daha sağlıklı olabilmesi adına birbirimizin ne yaptığını bilerek de bir görev paylaşımı içerisinde ama tek merkezden hareket ediliyor gibi servislerin denetlenmesi, öğrencilerimizin taşınmasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına üç bakanlık olarak çok titiz çalışma yapıyoruz. Çalışmalar devam ediyor. İnşallah cuma gününe kadar çalışmayı arkadaşlar bitirdikten sonra bakanlar seviyesinde üzerinden geçip nihai sonuca ulaşacağız" dedi. 20.09.2017 12:24:39 TSI NNNN

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bm’den Suriyelilere Yardım20 Eylül 2017 Çarşamba 12:43
  • Sudan’a Su İle Gelen Mutluluk20 Eylül 2017 Çarşamba 12:43
  • Meram’da Mahalleler Arası Futbol Turnuvası Başlıyor20 Eylül 2017 Çarşamba 12:43
  • Başkan Böcek: “Rehabilitasyon Merkezimiz Örnek Gösteriliyor”20 Eylül 2017 Çarşamba 12:43
  • Pendik Belediyesi’nden Yaşlıların Yüzünü Güldüren Hizmet20 Eylül 2017 Çarşamba 12:38
  • Bangladeş’te Rohingya Müslümanlarının Kampları Görüntülendi20 Eylül 2017 Çarşamba 12:38
  • Foça Belediyesi Çocuk Evi Yeni Eğitim Yılına ’Merhaba’ Dedi20 Eylül 2017 Çarşamba 12:38
  • Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Servislerle İlgili Yönetmeliklere İlişkin, "Malumunuz Servis Taşıma Yönetmenliğimiz Var. Bu Öğrenci Servisleri İçin Geçerli Olduğu Gibi Çalışanların, Kurumların S20 Eylül 2017 Çarşamba 12:33
  • Başkan Çetin: "Ayağımızı 3,5 Yıldır Gazdan Çekmiyoruz"20 Eylül 2017 Çarşamba 12:33
  • Milletvekili Uslu, Domates Fidelerini Toprakla Buluşturdu20 Eylül 2017 Çarşamba 12:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti