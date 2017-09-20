Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Servislerle İlgili Yönetmeliklere İlişkin, "Malumunuz Servis Taşıma Yönetmenliğimiz Var. Bu Öğrenci Servisleri İçin Geçerli Olduğu Gibi Çalışanların, Kurumların S

IHAAW122439-GEN/20-09-2017 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, servislerle ilgili yönetmeliklere ilişkin, "Malumunuz servis taşıma...

IHAAW122439-GEN/20-09-2017 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, servislerle ilgili yönetmeliklere ilişkin, "Malumunuz servis taşıma yönetmenliğimiz var. Bu öğrenci servisleri için geçerli olduğu gibi çalışanların, kurumların servisleri için de geçerli. Özellikle öğrenci servisleriyle ilgili üç talep var. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak araçların uyması gereken kriterlerin belirlendiği bir yönetmelik. Yine servis aracı sürücüsü olabileceklerin taşıması gereken kriterler var. Aynı şekilde bunların denetlenme mekanizması var. Denetimini de İçişleri Bakanlığımız, kolluk kuvvetlerimiz, yerelde valiliklerde polis, jandarma gerekli denetimleri yapıyor. Okullarda da özellikle okul idarelerinin bu işin içinde nasıl yer alacağı, okul aile birliklerinin nasıl yer alacağı konusu da Milli Eğitim Bakanlığımız idaresinde. Her üç bakanlığın ortak yürüttüğü bir süreç, bir alan. Bu alanda kim neyi yapıyor, bundan sonra denetimlerin çok daha sağlıklı olabilmesi adına birbirimizin ne yaptığını bilerek de bir görev paylaşımı içerisinde ama tek merkezden hareket ediliyor gibi servislerin denetlenmesi, öğrencilerimizin taşınmasında herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına üç bakanlık olarak çok titiz çalışma yapıyoruz. Çalışmalar devam ediyor. İnşallah cuma gününe kadar çalışmayı arkadaşlar bitirdikten sonra bakanlar seviyesinde üzerinden geçip nihai sonuca ulaşacağız" dedi. 20.09.2017 12:24:39 TSI NNNN