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Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: "Türkiye Başta Olmak Üzere Azerbaycan Ve Etrafımızdaki Ülkeler Asya İle Avrupa Arasındaki Köprü Konumunda"

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Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: "Türkiye Başta Olmak Üzere Azerbaycan Ve Etrafımızdaki Ülkeler Asya İle Avrupa Arasındaki Köprü Konumunda"
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan ve etrafımızdaki ülkeler Asya ile Avrupa arasındaki köprü...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan ve etrafımızdaki ülkeler Asya ile Avrupa arasındaki köprü konumunda" dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bilgi ve İletişim Teknolojileri 2. Bakanlar Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonunda Bakü Beyannamesi kabul edildi.

"Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan ve etrafımızdaki ülkeler Asya ile Avrupa arasındaki köprü konumunda"

Bakan Arslan, "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Bakanları ile önemli bir toplantı yaptık. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Bakanları olarak bugüne kadar ülkelerde kaydettiğimiz gelişmeler, bundan sonraki hedeflerimizi paylaştık. Edindiğimiz tecrübeyi bundan sonra paylaşıp bu anlamda bölgede daha fazla ekonomik girdi elde edebilmek adına yapacaklarımızı konuştuk. Özellikle e-ticaretin çok büyüdüğü, e-ticaret olarak çok büyük rakamların konuşulduğu bit ortamda bizim bu platformu birlikte geliştirip bu bölgede konumumuzdan daha fazla yararlanmamız gerektiğini tekrar vurguladık. Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan ve etrafımızdaki ülkeler Asya ile Avrupa arasındaki köprü konumunda. İki günlük periyotta yaptığımız bu iş birliklerinin mevcut durumu ve gelecek hedeflerimizi ortaya koyarak hangi çözümleri üreteceğimizi, bu çözümlerde izleyeceğimiz yolu birlikte konuştuk. Bence çok verimli bir toplantıydı ama burada kalmayacak yakın zamanda muhataplarımızla tekrar bir araya gelip değerlendirilir ve bundan sonra yapacaklarımız istişare edilir" diye konuştu.

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