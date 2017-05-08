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Ülke Çapında Narko-sokak Operasyonu

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Ülke Çapında Narko-sokak Operasyonu
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde, ülke genelinde narkotik madde ticareti yapan şahıslara yönelik...

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde, ülke genelinde narkotik madde ticareti yapan şahıslara yönelik narko-sokak operasyonu düzenlendi.

İhbar ve istihbari bilgilerin değerlendirilmesi neticesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik eş zamanlı şafak operasyonu yapıldı.

Bu kapsamda; Gümüşhane ve Ardahan illeri hariç 79 ilde adli arama kararı alınarak tespit edilen 907 farklı adreste 913 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyona 1676 ekip ve 7118 personelin katıldı.

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