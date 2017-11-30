Ülke Genelinde Av Bayileri Denetlendi

81 ilde polis ve jandarma birimlerince av bayilerine yönelik denetimlerde 227 iş yeri hakkında adli, 200 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

81 ilde polis ve jandarma birimlerince av bayilerine yönelik denetimlerde 227 iş yeri hakkında adli, 200 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı ile Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak ilk kez polis ve jandarma birimlerimizce av bayileri denetlendi. 6136 ve 2521 sayılı Kanunlar kapsamında ithali, üretimi, satın alınması, satılması ve bulundurulması yasak olan alet ve silahlar ile ilgili olarak 81 il merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren av bayilerine yönelik 29 Kasım günü 10.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilen eş zamanlı denetlemelere bin 733 ekip ile 6 bin 85 personel katılırken, 2 bin 717 iş yeri kontrol edildi. Denetimlerde 227 iş yerine adli, 200 iş yerine idari işlem yapılırken, 204 bin 126 TL idari yaptırım uygulandı. İş yerlerinde 667 adet TS/870 standardına aykırı yivsiz tüfek, bin 792 adet TS/870 standardına aykırı yivsiz tüfek aksamı (katlanır dipçik, tabanca kabza, tahdit tapası olmayan yüksek kapasiteli şarjör), 1 adet tabanca dönüşüm kiti, 53 adet muşta, 38 adet ses ve gaz fişeği atabilen kurusıkı tabir edilen silah, 20 adet fazla fişek kapasiteli tabanca şarjörü, 4 bin 348 adet 6136 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinde sayılan alet (bulundurulması, taşınması ve üretilmesi yasak olan kılıç, kasatura, oluklu bıçak, hançer, sustalı vb.) ele geçirildi.