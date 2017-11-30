  • BIST 103.110
  • Altın 162,530
  • Dolar 3,9436
  • Euro 4,6656
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 15 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 11 °C
  • Rize 15 °C
  • Trabzon 13 °C

Ülke Genelinde Av Bayileri Denetlendi

» »
Ülke Genelinde Av Bayileri Denetlendi
81 ilde polis ve jandarma birimlerince av bayilerine yönelik denetimlerde 227 iş yeri hakkında adli, 200 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

81 ilde polis ve jandarma birimlerince av bayilerine yönelik denetimlerde 227 iş yeri hakkında adli, 200 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı ile Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak ilk kez polis ve jandarma birimlerimizce av bayileri denetlendi. 6136 ve 2521 sayılı Kanunlar kapsamında ithali, üretimi, satın alınması, satılması ve bulundurulması yasak olan alet ve silahlar ile ilgili olarak 81 il merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren av bayilerine yönelik 29 Kasım günü 10.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilen eş zamanlı denetlemelere bin 733 ekip ile 6 bin 85 personel katılırken, 2 bin 717 iş yeri kontrol edildi. Denetimlerde 227 iş yerine adli, 200 iş yerine idari işlem yapılırken, 204 bin 126 TL idari yaptırım uygulandı. İş yerlerinde 667 adet TS/870 standardına aykırı yivsiz tüfek, bin 792 adet TS/870 standardına aykırı yivsiz tüfek aksamı (katlanır dipçik, tabanca kabza, tahdit tapası olmayan yüksek kapasiteli şarjör), 1 adet tabanca dönüşüm kiti, 53 adet muşta, 38 adet ses ve gaz fişeği atabilen kurusıkı tabir edilen silah, 20 adet fazla fişek kapasiteli tabanca şarjörü, 4 bin 348 adet 6136 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinde sayılan alet (bulundurulması, taşınması ve üretilmesi yasak olan kılıç, kasatura, oluklu bıçak, hançer, sustalı vb.) ele geçirildi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Danıştay Başkanlığında Görevli İken Fetö Üyeliği Nedeniyle Khk İle Kamu Görevinden İhraç Edilen 13 Eski Personel Hakkında Gözaltı Kararı Verildiğini, Şu Ana Kadar 10 Şüphelinin Gözaltına Alınd30 Kasım 2017 Perşembe 13:03
  • İstanbul’da İçerisinde İki Şüpheli Şahsın Olduğu Ticari Taksi Polisi Alarma Geçirdi. Şanlıurfa’dan Gelen Şahısların Üzerinde Yüklü Miktarda Ziynet Eşyası Olduğu Belirlendi. Polis Caddelerde Ve D-100 Karayolunda Taksiyi Yakal30 Kasım 2017 Perşembe 13:03
  • İnşaat Demirlerini Çalan Şüpheliler Yakalandı30 Kasım 2017 Perşembe 13:03
  • Ülke Genelinde Av Bayileri Denetlendi30 Kasım 2017 Perşembe 12:58
  • Mühendisin Ölümüne İlişkin Davada Sanığın Yargılanmasına Başlandı30 Kasım 2017 Perşembe 12:58
  • Evinde Bonzai Ele Geçen Genç Tutuklandı30 Kasım 2017 Perşembe 12:53
  • Tunceli-pülümür-erzincan Karayolu Tır Ve Kamyonlara Açılıyor30 Kasım 2017 Perşembe 12:53
  • Kentsel Dönüşüm Hırsızı Yakalandı30 Kasım 2017 Perşembe 12:53
  • Bıçaklı Cinayet Zanlısı Adliyede30 Kasım 2017 Perşembe 12:48
  • Fetö’nün Ankara Cezaevleri Sorumlusuna 13,5 Yıl Hapis30 Kasım 2017 Perşembe 12:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti