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'Ülkemizde ilk 50'de olan kooperatifiz'

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'Ülkemizde ilk 50'de olan kooperatifiz'
Bafra Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi'nde başkan Metin Genççakır ve yönetimi, tüm üyelerin desteğini alarak güven tazeledi. Genççakır, "Samsun'da 1'nci, Türkiye'de de Bin 100 kooperatif içinde ilk 50'nin içindeyiz" dedi

Samsun'un Bafra İlçesi'nde Bafra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin Mali Olağan Genel Kurulu, 840 üyenin katılımı ile gerçekleşti. Mevcut Kooperatifi Başkanı Metin Genççakır ve yönetimi, tüm üyelerin desteğini alarak güven tazeledi. Genççakır, "45 senedir genel kurul yaparken, ilk genel kurulun heyecanını yaşıyorum. Bu heyecanı bana sizler veriyorsunuz" dedi.

SAMSUN'DA ZİRVEDEYİZ
Hiç kimsenin gönlünü kırmadıklarını belirten Genççakır, "Burası sizin eviniz. Samsun'da 26 Kooperatiften Bafra 1'nci sırada. Üyelerimize 60 milyon TL'ye yakın para dağıttık. Bizim esnafımızın yüzde 80'ni köylü esnafıdır. Verdiğimiz kredi Bafra halkının ekonomisine katkı sağlamaktadır. Hükümetimizin yüzde 5 gibi düşük faizle verdiği kredi imkanlarını iyi kullanmamız gerekir. Samsun'da nasıl ki 1'nciysek Türkiye'de de Bin 100 kooperatif içinde ilk 50'nin içindeyiz" diye konuştu.

YENİ YERİMİZE TAŞINACAĞIZ
"Aldığınız kredinin taksitlerini mutlaka zamanında ödeyin" diye uyarıda bulunan Kooperatifi Başkanı Genççakır, "Üyelerimizin mağdur olmamasını istiyoruz. Beni evimden kaldırın, gelin ortak çareler bulalım" dedi. Genççakır, "Kooperatifimiz tarafından inşaatı tamamlanmak üzere olan kendi yerimize en kısa zamanda geçmeyi arzu ediyoruz. Bu bizim kooperatifimizin sizlerin eseri olacaktır. Bugüne kadar bana en üst seviyede destek verdiniz. Hepinize teşekkür ederim" ifadelerin kullandı. Genel Kurul'da denetim raporları, bilanço, gelir gider raporları okunarak, oy birliği ile kabul edildi.

Kooperatif Başkanı Metin Genççakır, "Kooperatifimizin çalışmalarında her zaman bize destek veren Belediye Başkanı Zihni Şahin'e ve personeline teşekkür ederim" dedi. Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin ise, "Biz Bafra'da bütün sivil toplum kuruluşları başkan ve temsilcileriyle uyum içerisinde çalışmayı sürdürüyoruz. Bafra'mızın ekonomisine katkı sağlayacak her türlü projeye destek veriyoruz" dedi. 

E. Caner CABBAR

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