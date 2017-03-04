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Ülkemizde Mahmuzlu Kızkuşu’nun Nesli Tükeniyor

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Ülkemizde Mahmuzlu Kızkuşu’nun Nesli Tükeniyor
Yrd. Doç. Dr. Leyla Özkan, Mahmuzlu Kızkuşu'nun neslinin tükendiğini söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Leyla Özkan, Mahmuzlu Kızkuşu'nun neslinin tükendiğini söyledi.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Konferanslar Serisi kapsamında 8.'si düzenlenen "Habitat Kayıplarının Mahmuzlu Kızkuşu'nun (Vanellus sipinosus) Üreme Faaliyetleri Üzerine Etkileri" başlıklı konferans, Orman Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Programa; Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Necmi Aksoy, Yrd. Doç. Dr. Akif Keten, öğretim üyeleri ve öğrenciler katılım sağladı.

Konferansın davetli konuşmacısı Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Leyla Özkan, Mahmuzlu Kızkuşu'nun göç yollarındaki uğrak noktası olan Antalya'nın Belek ilçesinde yaptığı bilimsel araştırma çalışmalarını katılımcılarla paylaştı.

Mahmuzlu Kızkuşu'nun Türkiye popülasyonu içerisinde nesli tükenmekte olan bir kuş çeşidi olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Leyla Özkan, bu tür kuşların korunması için ellerinden gelen çabayı göstermeye çalıştıklarını ifade etti. Konuyla ilgili çalışmalara başladıkları zamanlarda yerel halkın ve çocukların kuşları avladıklarını ve hatta yuvalarını bozduklarını belirten Özkan, bunu önlemek için çocuklara ve ailelere yönelik bilgilendirici eğitimler düzenlediklerini dile getirdi.

Ülkemizde bulunan söz konusu kuş türünün tehlikeye girmesinde kullanılan tarım ilaçlarının da etkisi olduğuna dikkat çeken Yrd. Doç. Dr. Leyla Özkan, Kırım-Kongo gibi hastalıkların da bu türün popülasyonunun azalmasında etkili olduğunu sözlerine ekledi.

Konferansın sonunda Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından ve sunumdan dolayı Yrd. Doç. Dr. Leyla Özkan'a teşekkür belgesi takdim etti.

Ülkemizde Mahmuzlu Kızkuşu’nun Nesli Tükeniyor

Ülkemizde Mahmuzlu Kızkuşu’nun Nesli Tükeniyor

Ülkemizde Mahmuzlu Kızkuşu’nun Nesli Tükeniyor

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