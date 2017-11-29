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Ülkeye Kaçak Yollarla Giren 75 Şahıs Yakalandı

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Ülkeye Kaçak Yollarla Giren 75 Şahıs Yakalandı
Adana'da kaçak yollarla ülkeye giriş yapan, Suriye, Nijerya, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu 75 şahıs yakalandı.

Adana'da kaçak yollarla ülkeye giriş yapan, Suriye, Nijerya, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan uyruklu 75 şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine mültecilerin bulundukları otobüsleri takibe aldı. Ekipler 3 ayrı noktada yaptığı çalışmada mültecilerin olduğu otobüsleri durdurdu. 20 Suriyeli, 2 Nijeryalı, 22 Pakistanlı, 3 Bangladeşli ve 25 Afganistanlı uyruklu olmak üzere toplamda 75 şahıs yakalandı.

Mülteciler hakkında gerekli işlemler yapıldıktan sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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