Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan’dan 15 Temmuz Açıklaması

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, 15 Temmuz'un yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk Milletinin 15 Temmuz'da büyük bir...

Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Emrah Yılan, 15 Temmuz'un yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türk Milletinin 15 Temmuz'da büyük bir badire atlattığını ifade ederek, darbe girişimine tepki gösterdi.

Ülkücülerin devletin ve milletin menfaati için çalışan insanlar olduğunu kaydeden Başkan Yılan, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne kast edenlerin her zaman karşısında durduklarını ve durmaya devam edeceklerini söyledi. Yılan, "Rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş Ülkü Ocaklarını kurarken Türk gençliğini milli ve manevi değerleri ile bütünleştirmek, çok yönlü bir şekilde donanımlı hale getirmek ve geliştirmek üzere kurmuştur. Ülkü Ocakları Türk gençliğinin değişmez, şaşmaz adresidir. Ülkü Ocakları ilim, irfan, ahlak yuvasıdır. Ülkü Ocakları Türk Devletine kendini adamış kutlu mekanlardır. Bizim kutlu davamız vardır. Bu davanın adı Türk-İslam davasıdır Allah'ın davasıdır, Peygamber Efendimizin yoludur. Bizim davamızda aşk vardır, teslimiyet vardır, Allah rızası vardır. Bizler memleketimizin geleceği için milletimizin mücadelesinde yer alan ve hiçbir menfaat gözetmeyen insanlarız. Bu memlekete ve bu millete hainlik düşünmeyen milletimizin her bir mensubunu sırtımızda taşırız. Ama milletimizin birlik ve beraberliğine kast edenlerin dünyasını başına yıkarız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 15 Temmuz'da büyük bir badire atlattığını aktaran Yılan, "15 Temmuz'u hepimiz yaşadık. Bu büyük milleti oyuna getiren hainler o gece milletimize kurşun sıktılar. Ama onlar, bu ülkenin tek sahibinin Türk Milleti olduğunu unuttular. Bu vatanın sahipleri 15 Temmuz darbe girişimi gecesi devletinin yanında duranlardır. İman dolu göğüslerini kurşuna siper eden vatan evlatlarıdır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde, bu alçak darbe girişimine karşı dünyada bir örneği daha görülmemiş gözü karalılıkla karşı koyan, kahramanlık destanı yazan yüce Türk Milletine şükranlarımızı arz ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlık dileyerek hepsini ayrı ayrı minnetle anıyoruz" diye konuştu.