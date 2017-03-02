Ülkü Ocakları Mhp Genel Başkanı Bahçeli’yi Ziyaret Etti

Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Cihat Burak Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Nevşehir Ülkü Ocakları Başkanı Cihat Burak Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Ülkü Ocakları Başkanı Cihat Burak Korkmaz, Ülkü Ocaklar eski İl Başkanı Yahya Leblebici ve Ülkü Ocakları yönetimi Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Nevşehir Ülkü Ocakları ilk olarak Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz'u ziyaret ederek Nevşehir'de yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ülkü Ocakları Nevşehir heyeti daha sonra ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin ve Sadir Durmaz'ı ziyaret etmesinin ardından ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ülkü Ocakları Nevşehir İl Başkanı Cihat Burak Korkmaz burada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ülkü ocakları olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.