Ülkü Ocaklarında Halil Görmen Dönemi

Balıkesir Ülkü Ocaklarında görev değişimi yaşandı. Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini 4 yıldır yürüten Kürşat Can Ateş'in yerine...

Balıkesir Ülkü Ocaklarında görev değişimi yaşandı. Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini 4 yıldır yürüten Kürşat Can Ateş'in yerine başkan olarak Edremit Ülkü Ocakları Başkanı Halil Görmen atandı.

Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini Kürşat Can Ateş, görevini Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından atanan Halil Görmen getirildi. Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanlığına atanan Halil Görmen, Ocak binasında tanışma kahvaltısında basın ile bir araya geldi. Tanışma kahvaltısına Balıkesir MHP İl Başkanı Suat Par'da katıldı. Toplantıda konuşan yeni Ülkü Ocakları Başkanı Halil Görmen, "Gençlik yıllarımızda tanıştığımız kutsal davamız Ülkü Ocaklarında okul başkanlığı olmak üzere bütün kademelerinde görevlerde bulundum. Mevcut Edremit Ülkü Ocakları Başkanlığı yaparken genel başkanımızın takdiri ile Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanlığın atandım. Edremitli olmama rağmen daha önce Balıkesir'de yaşadım. Kürşat Başkanımızın hizmetlerin üzerine koyarak çalışacağız. Çıtayı alçaltmadan yükselterek çalışacağımıza inanıyorum" şeklinde ifade etti.

Balıkesir MHP İl Başkanı Suat Par, Bende 25-30 yıl önce Ülkü Ocakları Başkanlığını yaptım. Ülkü Ocaklarının bünyesinde bulunmak, Ülkü ocaklarının nefesini havasını teneffüs etmek mükemmel bir duygu Türk Milliyetçileri ve Ülkücüler adına. Rahmetli Başbuğ'umuzun kuruculuğunu, fikir babalığını yaptığı Ülkü Ocaklarında gelecek nesillerin vatanına milletine faydalı nesillerin yetiştirilmesi için kurulmuş bir kurum. Kürşat Can Ateş Kardeşimle 3,5- 4 sene bir arada çalıştık. Kendisine hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Halil Görmen başkanım da Edremit Ocak Başkanı iken Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Halil Görmen'e görevinde üstün başarılar dilerim" şeklinde konuştu.