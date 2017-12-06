  • BIST 106.215
  • Altın 156,956
  • Dolar 3,8498
  • Euro 4,5501
  • Samsun 5 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 6 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 5 °C
  • Giresun 7 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 8 °C
  • Trabzon 7 °C

Ülkü Ocaklarında Halil Görmen Dönemi

» »
Ülkü Ocaklarında Halil Görmen Dönemi
Balıkesir Ülkü Ocaklarında görev değişimi yaşandı. Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini 4 yıldır yürüten Kürşat Can Ateş'in yerine...

Balıkesir Ülkü Ocaklarında görev değişimi yaşandı. Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini 4 yıldır yürüten Kürşat Can Ateş'in yerine başkan olarak Edremit Ülkü Ocakları Başkanı Halil Görmen atandı.

Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini Kürşat Can Ateş, görevini Ülkü Ocakları Genel Merkezi tarafından atanan Halil Görmen getirildi. Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanlığına atanan Halil Görmen, Ocak binasında tanışma kahvaltısında basın ile bir araya geldi. Tanışma kahvaltısına Balıkesir MHP İl Başkanı Suat Par'da katıldı. Toplantıda konuşan yeni Ülkü Ocakları Başkanı Halil Görmen, "Gençlik yıllarımızda tanıştığımız kutsal davamız Ülkü Ocaklarında okul başkanlığı olmak üzere bütün kademelerinde görevlerde bulundum. Mevcut Edremit Ülkü Ocakları Başkanlığı yaparken genel başkanımızın takdiri ile Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanlığın atandım. Edremitli olmama rağmen daha önce Balıkesir'de yaşadım. Kürşat Başkanımızın hizmetlerin üzerine koyarak çalışacağız. Çıtayı alçaltmadan yükselterek çalışacağımıza inanıyorum" şeklinde ifade etti.

Balıkesir MHP İl Başkanı Suat Par, Bende 25-30 yıl önce Ülkü Ocakları Başkanlığını yaptım. Ülkü Ocaklarının bünyesinde bulunmak, Ülkü ocaklarının nefesini havasını teneffüs etmek mükemmel bir duygu Türk Milliyetçileri ve Ülkücüler adına. Rahmetli Başbuğ'umuzun kuruculuğunu, fikir babalığını yaptığı Ülkü Ocaklarında gelecek nesillerin vatanına milletine faydalı nesillerin yetiştirilmesi için kurulmuş bir kurum. Kürşat Can Ateş Kardeşimle 3,5- 4 sene bir arada çalıştık. Kendisine hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederim. Halil Görmen başkanım da Edremit Ocak Başkanı iken Ülkü Ocakları Başkanı Olcay Kılavuz ve Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından Balıkesir Ülkü Ocakları Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Halil Görmen'e görevinde üstün başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hamas Liderinden Kudüs Açıklaması06 Aralık 2017 Çarşamba 10:43
  • Başbakan Yıldırım: “Trump’ın Niyeti Hukuk Dışıdır”06 Aralık 2017 Çarşamba 10:18
  • Kartepe Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı06 Aralık 2017 Çarşamba 10:13
  • Kahta İlçesinde İl Kongresine Hazırlık06 Aralık 2017 Çarşamba 10:08
  • Kılıçdaroğlu’nun "Yoksulluktan İntihar Ettiği" Dediği Kadının Mirasyedi Kocası Yüzünden İntihar Ettiği Ortaya Çıktı06 Aralık 2017 Çarşamba 10:08
  • Müsiad Başkanı Kalan’dan Zarrab Davası Değerlendirmesi06 Aralık 2017 Çarşamba 10:03
  • Erdem, Komisyon Sözcülüğüne Seçildi06 Aralık 2017 Çarşamba 09:33
  • Başbakan Yıldırım, Güney Kore Başbakanı Lee İle Görüştü06 Aralık 2017 Çarşamba 09:33
  • Ertürk, Kuyucak İlçe Teşkilatını Ziyaret Etti06 Aralık 2017 Çarşamba 09:18
  • Aydın: “Taşeron İşçilere Verdiğimiz Sözü Tuttuk”06 Aralık 2017 Çarşamba 09:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti