Ülkü Ocakları'ndan ayrımcılık tepkisi

Samsun Ülkü Ocakları İl Başkanı Yalçın Altıntaş, "Kitap Fuarı'na katılacak yazarlara ayrımcılık yapıldığını öne sürerek, "Samsun'dan yazarlarımız fuara alınmadı. Bölücü yayınevleri fuar listesinde" dedi

Samsun Ülkü Ocakları İl Başkanı Yalçın Altıntaş, 21-26 Şubat tarihleri arasında Tekkeköy TÜYAP Kongre Merkezi'nde üçüncüsü düzenlenecek olan Kitap Fuarı'na katılacak yazarlara ayrımcılık yapıldığını öne sürerek "Samsun'dan yazarlarımız fuara alınmadı. Bölücü yayınevleri fuar listesinde " dedi.

Samsun Ülkü Ocakları İl Başkanı Yalçın Altıntaş, 21-26 Şubat tarihleri arasında Tekkeköy TÜYAP Kongre Merkezi'nde bu sene üçüncüsü düzenlenecek olan Karadeniz Kitap Fuarı'na katılacak firmalara ve yazarlara ayrımcılık yapıldığını öne sürdü. Kitap Fuarı'na katılım listesinin İstanbul firması tarafından düzenlendiğini öne süren Altıntaş " Açıklanan katılımcı listesinde, yaklaşık 60'a Samsunlu kitap yazarını bünyesinde barındıran "Samsun Yazarlar Derneği" bile bulunmamakta "dedi.

"Fuara katılacak Samsun merkezli kurum sayısı ise bir elin parmaklarını geçmiyor "diyen Altıntaş " Samsun genelinde çıkarttığımız, "İklim Dergisi", "İlteriş Dergisi" ve tüm Türkiye çapında çıkarttığımız "Ülkü Ocakları Dergisinin" tanıtımı için 2,5 ay önceden yapılan başvurumuza bugün yarın diyerek oyalayıp geçtiğimiz günlerde dernekler katılmayacak bahanesiyle ret cevabı verilmiştir. STK olarak değil yayıncı olarak başvurduğumuz kitap fuarının açıklanan katılımcı listesine baktığımızda Samsun ile ilgisi olmayan Samsunda Şubesi bile bulunmayan derneklerin vakıfların yer aldığını görmüş durumdayız. Katılımcı listesinde gördüğümüz bazı yayınevleri, komünizm propagandası, din karşıtlığı ve en vahimi Türk Milletini bölmeyi hedef alan kitaplar yayınlayan firmalar. İlkokul çağındaki çocukların bu tarz yayınların içeriğine bırakmak ne kadar doğru ? Samsun, milliyetçi ve dindar bir şehirdir. Şehrimizin duyarlı tüm yöneticilerini, bu hataların daha büyük sorunlara mahal vermemesi adına göreve çağırıyorum" diye konuştu.