Ülkü Ocaklarından “Kudüs” Protestosu

ARDAHAN (İHA) – Ardahan'da Ülkü Ocakları üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını protesto etti.

ARDAHAN (İHA) – Ardahan'da Ülkü Ocakları üyeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını protesto etti.

Eksi 14 derece soğukta ellerindeki meşalelerle Milli Egemenlik Parkı'nda bir araya gelen Ülkü Ocakları üyeleri, tekbir getirerek işgalci İsrail'i protesto etti. Ardahan Ülkü Ocakları İl Başkanı Bora Pehlivan, bölgede akan kanların, terör olaylarının ve iç savaşların arkasında İsrail'in olduğunu söyleyerek, "Halkımız ve bütün insanlık bilmeli ki bu bölgede akan bütün kanın, bütün iç savaşların ve bütün terör olaylarının arkasında doğrudan yada dolaylı olarak İsrail vardır. Siyonist İsrail yönetimi bütün İslam ülkelerini ve bütün dünyayı ateşe vermekten kaçınmayacak kadar sapkın bir inanca sahiptir. Kendilerine destekçi ve yandaş olan siyonizmin yeni kuklası Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarına dair küstahça açıklamalar yapıyor. İlk Kıblemiz Kudüs ile ilgili böyle hadsiz ve hukuksuz bir açıklamada bulunuyor. Herkes bilmelidir ki ilk kıblemiz Kudüs'ü her ne olursa olsun savunacağız. Sonuna kadar mücadele etmekten kaçınmayacağız. Terör örgütü İsrail'in Kudüs'ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günler çok yakındır. Yaptığımız açıklama ile terör örgütü İsrail'e "çok yakında nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceğini" bir kez daha söylüyoruz. İnanıyoruz ve diliyoruz ki zafer inananlarındır ve zafer yakındır. Son olarak Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır" dedi.