Gölbaşı'nın poliklinik eksikliğinin giderilmesi için hayırsever Ülkü Ulusoy'un öncülüğünde yaptırılan Ülkü Ulusoy Polikliniği, Gölbaşı Şehit...

Gölbaşı'nın poliklinik eksikliğinin giderilmesi için hayırsever Ülkü Ulusoy'un öncülüğünde yaptırılan Ülkü Ulusoy Polikliniği, Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Hastanesine devredildi.

Devir teslim törenine Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, Şehit Ahmet Özsoy Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ömer Şahin ve hayırsever Ülkü Ulusoy katıldı. İmzalar atıldıktan sonra Başkan Duruay, Ülkü Ulusoy'a teşekkür ederek, "Gölbaşımızın bir ihtiyacını daha karşılıyor olmak çok güzel bir duygu. Ülkü Ulusoy'a bu yardımlarından ötürü şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Ulusoy, polikliniğin Gölbaşı halkına sağlık getirmesini dileyerek, "Böyle hayırlara vesile olmak beni çok mutlu ediyor. Gölbaşı için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

İmza töreninden sonra Kaymakam Bilgihan, Başkan Duruay, Başhekim Şahin, hayırsever Ulusoy ve beraberindekiler polikliniği gezdi.