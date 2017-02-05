Ülkücü gençler 'barınak' yaptı

Sosyal, kültürel ve eğitim alanında yaptıkları projelerle de gündeme gelen Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanlığı, şimdi de sokak hayvanları için önemli bir projeye imza attı.

Sosyal, kültürel ve eğitim alanında yaptıkları projelerle de gündeme gelen Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanlığı, şimdi de sokak hayvanları için önemli bir projeye imza attı. Liseli ülkücüler, hava şartları nedeniyle üşüyen hayvanlara yardım eli uzattı. Liseli Asenalar, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da sokak hayvanları için barınaklar yaparak, Samsun'un çeşitli noktalarına bıraktı.

SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ

Sokak hayvanlarının her zaman yardıma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Yalçın Altıntaş, "İslamiyet dini, hiçbir canlıyı ayırmadan merhamet etmeyi, acımayı ve yardım etmeyi emir buyurmuştur. Soğuk havada daha zor bir yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarına barınacak yer bulmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Samsun Ülkü Ocakları geçtiğimiz yıllarda 25 adet hayvan barınağını üniversitede dağıtmıştık. Kuşların göç dönemlerinde ağaç dallarına 'Kuş Yemli Rulolar' asmıştık. Sosyal sorumluluk projelerimiz devam edecek" dedi.

Lise öğrencisi Sena Hocaoğlu ise, "Ülkü Ocakları olarak sokak hayvanları için atık malzemelerden bu projeyi başlattık. Bu hayvanların barınaksız, aç ve susuz olduklarının farkındayız. Bu barınakların yanlarına su, kedi mamaları tarzında yiyeceklerde koyup bu hayvanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şehir merkezinde diğer yerlere göre daha zor olduğundan dolayı önceliğimizi şehir merkezine verdik. Ancak projemiz tüm Samsun'da devam edecek" diyerek sözlerini sonlandırdı.