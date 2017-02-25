Ülkücü İşçiler Ankara’da

Gaziantep'teki Ülkücü işçiler, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki grup toplantısına katıldı.

Gaziantep'teki Ülkücü işçiler, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'deki grup toplantısına katıldı.

Gaziantep Ülkücü İşçiler Şube Başkanı Ökkeş Şentürk ve yaklaşık 50 üye ile birlikte Ankara'da MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasına katılarak bir dizi ziyarette bulundu. Grup konuşmasının ardından Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret eden, ülkücü işçiler, MHP Lideri'ne Bahçeli'ye üzerinde "Devlet Bahçeli" yazan baret hediye etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, makamında kabul ettiği işçilerle tek tek ilgilendi. Gaziantep'e selam gönderen Bahçeli, baret'in çok anlam ifade ettiğini belirterek, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sohbetin ardından Bahçeli ile hatıra fotoğrafı çektiren ülkücü işçiler, "evet" dediklerini kaydetti.

Ülkücü İşçiler Derneği Genel Başkanı Hakan Kandemir'i de makamında ziyaret eden işçiler daha sonra Başbuğ Alparslan Türkeş'in kabrini başında dua etti. Ulkücüler, Anırkabir'i ziyaretin ardından Gaziantep'e dönerek, 16 Nisan Referandumu için düğmeye bastı.