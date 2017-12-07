Ülkücüler 'işçilerle' buluştu

Ülkücü İşçiler Derneği Kocaeli İl Başkanlığı, işçilerle buluşmaya devam ediyor. "Dik Baş, Tok Karın ve Mutlu Yarın" için Ülkücü işçiler, Türk işçisinin ve Türk milletinin hizmetinde

Ülkücü İşçiler Derneği Marmara Bölge Başkan Yardımcısı ve Kocaeli İl Başkanı Okan Ertorun, Siyami Ersek Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'nde çalışan sağlık emekçileri ile buluştuklarını belirterek, işçilerin dertlerini ve sorunlarını dinlediklerini söyledi.

"Sohbet esnasında önceliğimiz olarak taşeron, kadro ve asgari ücret öncelikli konulardı" diyen Ertorun, "Gebze'de Vas Operasyon Çabak Alma Fabrikası'nda çalışan işçilerimizi ziyaret edip, istişarelerde bulunduk. Yine benzer sorunlar üzerinde görüştük" dedi.

"Ülkücü İşçiler Derneği olarak, her zaman işçimizin yanında ve destekçisiyiz" diyen İl Başkanı Ertorun, "Kocaeli ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde evine ekmek götürmek için alnının teriyle, helal ekmeğini kazanan işçilerimizin sorunları ile ilgilenmek bizim görevimiz. Vatanına seven, devletine ve milletine bağlı helal rızkını kazanmanın derdinde olan işçilerimizin iş sağlığı ve iş güvenliği, iş yerlerindeki sorun ve sıkıntıları hakkında üzerimize düşeni fazlasıyla yapacağız" diye konuştu.

"Dik Baş, Tok Karın ve Mutlu Yarın" için Ülkücü işçiler Türk işçisinin ve Türk milletinin Hizmetinde" ifadelerini kullanan Ülkücü İşçiler Derneği Marmara Bölge Başkan Yardımcısı Ertorun, "Genel Başkanımız Hakan Kandemir ve liderimiz Devlet Bahçeli'nin emrinde mücadeleye devam edeceğiz" dedi. Canberk CONKOR