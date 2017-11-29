Ülkücülerden CHP İl Başkanı'na tepki

CHP İl Başkanı Akcagöz'ün MHP'li Usta'yı işaret ederek söylediği 'AK Parti -MHP ittifakı hayırlı olsun "sözlerine Ülkü Ocakları İl Başkanı Altıntaş tepki gösterdi. Altıntaş, "İl Başkanı titreyip kendine gelmeli. Kendi ittifaklarını biliyoruz "dedi.

CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akcagöz geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta'yı işaret ederek "AK Parti-MHP ittifakı hayırlı olsun " ifadelerini kullanmıştı. Ülkü Ocakları Samsun İl Başkanı Yalçın Altıntaş yaptığı yazılı açıklamada Akcagöz'e sert tepki gösterdi.

Açıklamasında CHP'li bazı milletvekillerinin terörist cenazelerine katıldığını hatırlatan Altıntaş, " Bu kadar 'Milli Hassasiyet' taşıyorlar madem geçtiğimiz aylarda Çarşamba ilçemizdeki şehitimizin acılı yakınları için dava açıp; "Şehitin ailesine değil, çelengimizi kırana dava açtık." diye akıllarla alay eden açıklamayı yapmaktan da davayı çekmemiş olmaktan da utanmamışlar mıdır? "Dersim Katliamdır." saçmalığını savunup Onur Öymen'i istifa'ya davet ederek; Tunceli Isyanı'nın bastırılması için talimat veren Mustafa Kemal Atatürk'ü dolaylı olarak "katliamcı" ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan yaparken hiç mi yüzleri kızarmamıstır? " dedi.

MİLLETİN HAFIZASI İLE ALAY EDİYORLAR

Açıklamasında MHP Grup Başkanvekili Usta'ya sahip çıkan Altıntaş, "Kendileri, kendi seçmenlerini yalan ve karşıtlık üzerinden elde tutma gayretinde olabilirler. Hatta yine kendileri 26 Kasımda Ankara'daki "Canlı Anketi" görmezden gelip, 3-5 anket firmasının fason rakamları ile endişeye kapılıp "erken seçim" çığırtkanlığı yapabilirler. Ancak Ülkücü Milliyetçi Hareketin hafızası dün gibi taptaze ve dipdiridir. MHP Grup Başkanvekilimiz Sayın Erhan Usta'ya cevap verdiğini iddia eden CHP İl Başkanı ya hafıza sorunu yaşamakta ya da milletimizle alay etmektedir. Bu sebepledir ki "titreyip kendine dönmesinin" faydalı. olacağını, eğer bu halinin kendisi olduğuna dair iddiası varsa da biran evvel kendini terk etmesinin sağlığı için önemli olacağını belirtmek istiyorum . " ifadelerini kullandı. Zekeriya FIRAT