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Ülküspor Deplasmanda Berabere Kaldı

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Ülküspor Deplasmanda Berabere Kaldı
Türkiye futbol federasyonu 1. Amatör kümede mücadele eden Kula Ülküspor, Selendi Spor ile Selendi Stadında oynanan karşılaşmada 2-2 berabere kaldı.

Türkiye futbol federasyonu 1. Amatör kümede mücadele eden Kula Ülküspor, Selendi Spor ile Selendi Stadında oynanan karşılaşmada 2-2 berabere kaldı.

Oyuna hızlı başlayan Ülküspor dk:7 Veysel Oruç'un attığı golle öne geçti. İlerleyen dakikalarda üstünlüğünü koruyamayan ülküspor, üst üste yediği 2 golle ilk yarıya 2-1 mağlup ayrıldı. İkinci yarının başlamasıyla yapılan oyun değişiklikleriyle oyunun üstünlüğünü kazanan Ülküspor, dk:58 de kadirin golüyle beraberliği yakaladı. Bu golle maç 2-2 sona erdi.

Ülküspor teknik direktörü Mustafa Taşatar " Galibiyeti çok istiyorduk çok gol kaçırdık. İkinci yarıda üstünlüğü yakaladık. Fakat bu üstünlüğü skora yansıtamadık" dedi.

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