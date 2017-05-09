Ulubey’e Yeni Tesis

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ulubey ilçesi Güzelyurt (Şuayip) Mahallesi'nde başlattığı sosyal tesis projesini tamamladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ulubey ilçesi Güzelyurt (Şuayip) Mahallesi'nde başlattığı sosyal tesis projesini tamamladı.

Yapımı tamamlanan tesisi gezerek incelemelerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, bir sosyal tesisi daha Ordu iline kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ulubey ilçesi Güzelyurt (Şuayip) Mahallesi'nde yaklaşık 6.5 dönümlük alan üzerine inşa ettikleri spor ve sosyal tesis projesini tamamladıklarını belirten Yılmaz, "Sosyal tesis binasının bulunduğu alandaki çevre düzenlemelerini ve saha zemindeki iyileştirme çalışmalarını da gerçekleştirdik. Yaptığımız sosyal tesis, ilçemizdeki spor faaliyetlerine can suyu olacağı gibi aynı zamanda çevre mahallelerimizin de buluşma merkezi olacak. Tesisimiz hem sportif amaçlı kullanılacak hem de Güzelyurt'ta yapılan yaz festivali ve karakucak güreşlerine ev sahipliği yapacak. İlçemize ve mahallemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Ulubey ilçesi Güzelyurt (Şuayip) Mahallesi'nde inşa edilen sosyal tesisinde 6.5 dönüm alan üzerine 38x80 m doğal çim saha, 180 kişilik tribün, su deposu, bay-bayan wc, güvenlik birimi, hakem odası ve sosyal tesis şeklinde inşa edildi. Saha etrafına 2 adet yedek kulübesi ve 1 adet sağlık kulübesi de yapıldı. 70 m2'si tesis binası olarak düzenlenen saha, yazın festival alanı olarak kullanılacak.