Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ni 2 Haftada 17 Bin Kişi Ziyaret Etti

Açıldığı günden bu yana ziyaretçi rekoru kıran Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne gösterilen ilgi her geçen gün artıyor.

Açıldığı günden bu yana ziyaretçi rekoru kıran Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne gösterilen ilgi her geçen gün artıyor. Sadece Ankara'dan değil, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen ziyaretçiler müzeye büyük ilgi gösteriyor.

Müze, sömestr tatilinde yine ulaşılması güç bir rekor kırdı. Müzeyi 2 hafta süresince tam 17 bin kişi ziyaret etti. Toplam ziyaretçi sayısıyla da bir rekoru elinde bulunduran müze, halen Ankara'da en çok ziyaret edilen özel müzeler arasında zirvedeki yerini koruyor.

"Ulucanlar Cezaevi'ni restore etmekle ne kadar doğru bir iş yaptığımızı her geçen gün daha iyi anlıyoruz"

Altındağ Belediyesi olarak tarihe sahip çıkmayı ve tarihi değerleri korumayı görev edindiklerini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Ulucanlar Cezaevi'ni restore etmekle Türk siyasi tarihini korumak adına çok önemli bir iş başarıldığını belirtti. Cezaevini restore edip müze olarak Türkiye'ye kazandırdıkları için her geçen gün daha da memnun olduklarını ifade eden Başkan Tiryaki "Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nin Ankara için önemli bir simge olduğuna inanıyorum. Buranın yıkılmaması ve müze olarak hizmete açılması için uzun süre mücadele ettik. Bugün müzenin bu kadar çok ziyaret edilmesi, emeklerimizin boşa çıkmadığını gösteriyor" dedi.

Ulucanlar Cezaevi ziyaretlerinde yakın tarihe yerinde tanıklık eden ziyaretçilerin, şair ve edebiyatçıların volta attığı avlularda dolaştığını, koğuşlardaki mahkum fotoğraflarını incelediğini belirten Başkan Tiryaki, mahkumların özel eşyalarının bulunduğu koğuşların ise ziyaretçilerin çok ilgi gösterdiği yerler olduğunu söyledi.