"Uludağ Spor Takımlarının Yaz Kampları İçin Merkez Haline Getirilmeli"

Uludağ'ın 12 ay boyunca sadece 3 aylık kış turizmi için kullanıldığını belirten TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Akkuş,...

Uludağ'ın 12 ay boyunca sadece 3 aylık kış turizmi için kullanıldığını belirten TÜRSAB Güney Marmara Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Mehmet Akkuş, yaz aylarında serin olan Uludağ'a spor takımları için idman sahaları yapılması gerektiğini söyledi.

Uludağ'ın sadece 3 aylık kış turizmine hizmet ettiğini belirten Mehmet Akkuş, "Uludağ 3 aylık magazin turizmiyle anılmaktadır. Uludağ'ın adı 3 ayın sonunda bir daha kamuoyunda yer almamaktadır. Bu bizleri rahatsız etmektedir. Özellikle 3 aylık sezonu çok kısa buluyorum" dedi.

Uludağ'a otel ve sosyal alanların haricinde birçok yatırımın yapılması gerektiğini belirten Akkuş, "Kış aylarında Antalya'ya dünyanın birçok ülkesinden takım gelerek kamp yapıyor. Bunun tek sebebi Antalya'nın ılıman bir iklime sahip olmasıdır. Biz de bunu yazın Uludağ'da gerçekleştirebiliriz. Yazın kamp yapmak için birçok takım yurt dışını tercih ediyor. Aslında takımların tercih edebileceği temiz hava Uludağ'da mevcut. Her yerde hava sıcaklığı 30-40 dereceleri bulurken, Uludağ'da bu hava 5-10 derece kadar serin oluyor. Bizim de yazın burayı futbol veya diğer branşlar için spor kampına çevirmemiz gerekiyor. Bundan 10 sene önce sadece Bursaspor değil, binlerce takım Uludağ'da kamp yapıyordu. Ama maalesef kamp alanları kalmadı. Bursaspor bile yurt dışına giderek kampa giriyor" diye konuştu.