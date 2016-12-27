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Uludağ Üniversitesi’nin Yeni Yol Haritası

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Uludağ Üniversitesi’nin Yeni Yol Haritası
Uludağ Üniversitesi'ni bilginin ışığında zirveye taşıyacak "2017-2021 stratejik planı" yeni yılda yürürlüğe girecek.

Uludağ Üniversitesi'ni bilginin ışığında zirveye taşıyacak "2017-2021 stratejik planı" yeni yılda yürürlüğe girecek.

Rotasını, "tüm kurumlarla koordineli bir biçimde adım adım zirveye çıkmak" olarak belirleyen üniversite, önümüzdeki beş yıl içinde tüm yatırımlarını yeni strateji planına göre gerçekleştirecek. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından bir yılı aşkın bir zamandır yürütülen 2017-2021 dönemi stratejik plan çalışmaları tamamlandı.

Üniversite, yeni vizyonunu, "kaliteli eğitimi ile tercih edilen, bilimsel araştırmalar yapan, yenilikçiliği ve girişimciliği ile refah artışına katkı sağlayan üçüncü nesil üniversite olmak" olarak belirledi ve bu hedefine ulaşmak için yol haritasını ayrıntılarıyla çizdi. Uludağ Üniversitesi, 2021 yılına kadar uzaktan eğitim ile açıköğretimin altyapısını da oluşturacak.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, stratejik planlamanın modern yönetim anlayışının bir gereği olarak öncelikleri belirlemenin ve bunları uygulamaya geçirmenin en önemli araçlarından biri olduğunu söyledi. Ulcay, "Bu stratejik plan, Uludağ Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite vizyonu doğrultusundaki hedeflerine ulaşması için ortak akılla oluşturulmuş bir yol haritasıdır. Uludağ Üniversitesi olarak en önemli hedefimiz; kentimizin ve ülkemizin kalkınma hedeflerine en yüksek katkıyı sağlarken akademik ve bilimsel başarılarıyla Türkiye'nin ilk 10 üniversitesi arasında yer almaktır. Bu çalışmaları gerçekleştirirken akılcı planlama, etkin bütçe yönetimi, dış kaynaklara ulaşım ve doğru işbirlikleri kurmak, yönetim anlayışımızın ilkelerini teşkil etmektedir. Uludağ Üniversitesi'nin başarısını yükseltmemiz ve 2017-2021 hedeflerine ulaşmamız yine çalışanlarımızın, öğrencilerimizin, mezunlarımızın ve paydaşlarımızın katkısı ile mümkündür. Üniversite olarak bütün akademik ve idarî personelimizi, öğrencilerimizi, mezunlarımızı ve Uludağ Üniversitesi dostlarını stratejik planımızın hazırlık safhalarına olduğu gibi uygulama aşamalarına da destek vermeye davet ediyorum" dedi.

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